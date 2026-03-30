¡Que empiece el Vía Crucis! La cancha de El Campín, bajo la lupa

Este lunes, se reanuda el fútbol después del más reciente concierto y hay incertidumbre con el estado del campo.

Cancha del Estadio El Campín. – Vizzor Image.

Como si el destino hubiese confabulado para que este tema se presentara en la Semana Santa, el Vía Crucis con el estado de la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín arranca. O, mejor dicho, continúa, porque no es más que otro capítulo lamentable por lo que se viene presentado con el que solía ser el mejor campo de fútbol del país hasta hace unos años.

Haciendo el recuento de lo que ha venido sucediendo este año, el denominado ‘Festival del Guaro’ era un concierto que, como su nombre lo indica, pretendía “descualquierar” al público en un escenario que no está diseñado para ese tipo de actividades y que estaba inicialmente programado para el 28 de febrero.

No obstante, como la cancha estaba hecha un desastre, obligó a la reprogramación de varios partidos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El golpe de opinión negativo para Sencia, empresa administradora del escenario deportivo, derivó en que dicho evento musical se moviera para el pasado sábado, 28 de marzo. Hasta la publicación de este artículo, es un completo misterio el estado en el que quedó la cancha.

De cualquier modo, es un hecho comprobado que el único problema con el que cuenta la cancha es la indolencia de las entidades responsables de su cuidado, las cuales la siguen prestando para conciertos. Este lunes, el fútbol vuelve a tener el rincón al cual lo han relegado y el partido entre Millonarios y Fortaleza será la oportunidad para observar cómo se comportó el campo y qué tanto maquillaje le aplicaron para disimular el daño.

Se está hablando de Vía Crucis con respecto a este asunto porque viene un momento trascendental para los equipos capitalinos. Además de los compromisos frecuentes por la liga colombiana, Santa Fe arrancará su participación en la Copa Libertadores y Millonarios hará lo propio en la Copa Sudamericana a partir de la primera semana de abril. Ya se sabe que Conmebol exige terrenos en excelentes condiciones para no aplicar cuantiosas sanciones, que, inexplicablemente, siempre terminan siendo pagadas por los clubes.

Por ahora, el siguiente concierto que está programado es uno de Silvestre Dangond para el 15 de mayo, momento en que los dos equipos de más tradición de Bogotá estarían jugando la llave de los cuartos de final del campeonato local y en el tramo final de la instancia de grupos de los torneos continentales.

Además, habrá menos de dos semanas para recuperar la cancha de cara a la despedida de la Selección Colombia en partido amistoso frente a Costa Rica el día 29 de mismo mes. A pesar de los llamados urgentes para que no se sigan programando actividades distintas al fútbol, los escándalos siguen siendo paisaje con respecto al cuidado de El Campín.

Próximos partidos en el Estadio El Campín

Millonarios vs Fortaleza | lunes, 30 de marzo, 8:20 p.m.

Santa Fe vs Llaneros | miércoles, 1 de abril, 6:30 p.m.

Millonarios vs Deportes Tolima | domingo, 5 de abril, 7:30 p.m.

Santa Fe vs Peñarol | jueves, 9 de abril, 9:00 p.m.

Millonarios vs Santa Fe | domingo, 12 de abril, 2:00 p.m.

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