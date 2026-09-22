Rating Colombia del 21 de septiembre de 2026, según CNC: ¿Quién fue el eliminado de MasterChef Celebrity?

Repase cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, de acuerdo con CNC, el lunes 21 de septiembre.

Capítulo de ‘Masterchef celebrity’. – @CanalRCN.

Los realities de la noche vuelven a ser protagonistas en la televisión colombiana. Yo Me Llamo, el líder del escalafón, llega casi que al 15% del porcentaje de la sintonía, seguido del Noticiero de la noche y MasterChef, que tuvo una jornada imperdible. A través de Claro Sports, repase cómo quedó el listado de los programas más vistos en el país.

Rating en Colombia del 21 de septiembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV – 14.51% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 12.13% MasterChef Celebrity – RCN TV – 8.21% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 7.33% María, la Caprichosa – Caracol TV – 6.07% Pa’ Seguirte Queriendo – RCN TV – 5.90% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 5.37% Noticias RCN de las 7:30 p.m. – 5.05% Enfermeras – RCN TV – 4.06% Noticias Caracol de las 7:00 a.m. – 3.84%

¿Quién fue el eliminado de MasterChef Celebrity?

El humorista Tavo Bernate salió de la cocina de MasterChef tras la prueba de eliminación celebrada este lunes. Se trata del décimo cocinero en salir del reality, dejando un fuerte impacto entre los concursantes. No le salió bien su plan, pero lo condenó su falta de confianza al preparar su plato. La pechuga fue intrascendente, así como una ensalada insuficiente y un puré que no tenía su mejor preparación.

Programación de fútbol para el 22 de septiembre de 2026

11:45 a.m. | Bayern Munich vs Manchester City | Champions League Femenina | ESPN 2.

2:00 p.m. | Real Madrid vs PSG | Champions League Femenina | ESPN.

4:00 p.m. | Independiente Valle del Cauca vs Internacional de Palmira | Torneo BetPlay | Win+.

6:00 p.m. | Independiente Medellín vs Jaguares | Liga BetPlay | Win Sports y Win+.

8:00 p.m. | Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali | Liga BetPlay | Win+.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Existen varias compañías dedicadas al estudio de consumo de productos televisivos, los cuales hacen sus respectivas mediciones. La compañía más fiable es del Centro Nacional de Consultorías (CNC). Cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con la acción de cambiar el programa. Si hace esa acción, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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