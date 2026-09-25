Rating Colombia del 24 de septiembre de 2026, según CNC: ‘Yo Me Llamo’ sigue siendo inalcanzable

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este jueves 24 de septiembre.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Se va cumpliendo otra semana más, donde se mantienen las mismas condiciones respecto a las preferencias de los televidentes. El reality de ‘Yo Me Llamo’ sigue acaparando miradas como dueño del rating. Ocupó el primer lugar con más del 13%, seguido del noticiero de la noche y MasterChef Celebrity, que también está en furor. A través de Claro Sports, consulte todo lo relacionado al rating de este jueves.

Rating en Colombia del 24 de septiembre de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Yo Me Llamo – Caracol TV – 13.44% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 11.25% MasterChef Celebrity – RCN TV – 7.61% Noticiero del Senado – Caracol TV – 7.56% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6.95% Avance de Noticias Caracol – 6.77% Pa’ Seguirte Queriendo – RCN TV – 6.09% María la Caprichosa – Caracol TV – 6.09% Avance de Noticias RCN – 5.88% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 5.68%

Programación de fútbol para el 25 de septiembre de 2026

11:00 a.m. | Georgia vs Irlanda del Norte | Nations League | ESPN 2.

1:45 p.m. | Italia vs Bélgica | Nations League | ESPN.

1:45 p.m. | Suecia vs Rumania | Nations League | ESPN 5.

1:45 p.m. | Turquía vs Francia | Nations League | Disney+.

6:10 p.m. | Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto | Liga BetPlay | Win y Win+.

8:15 p.m. | Once Caldas vs Atlético Bucaramanga | Liga BetPlay | Win y Win+.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Son varias compañía las que se dedican al estudio de consumo de productos televisivos. La más fiable es el Centro Nacional de Consultorías (CNC), pues hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definiendo el porcentaje de puntuación, muy ligado con la acción de cambiar el programa. Si usted hace esa acción, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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