Rating Colombia del 23 de septiembre de 2026, según CNC: Yo Me Llamo ‘barrió’ al Mundial Femenino sub 20

Resumen de audiencia televisiva del 23 de septiembre en Colombia y programación de fútbol para el 24 del mismo mes.

Yo Me Llamo, programa de Caracol | Foto: Caracol TV

El miércoles 23 de septiembre hubo variedad de programas en la televisión colombiana, desde entretenimiento hasta fútbol internacional con el Mundial sub 20 Femenino de Polonia. A pesar de que la ‘Tricolor’ se jugaba el pase a la final, la mayoría de personas optaron por ver Yo Me Llamo, dejando de lado el cotejo de las futbolistas dirigidas por Carlos Paniagua.

Rating en Colombia del 23 de septiembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo | Caracol TV | 14,2263 %. Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 11,7171 %. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 9,0295 %. Pa Seguirte Queriendo | Canal RCN | 7,4996 % Noticias Caracol MD | Caracol TV | 7,0351 %. Corea del Norte vs Colombia Mundial sub 20 | Caracol TV | 7,0153 %. María La Caprichosa | Caracol TV | 6,3963 %. La Rosa de Guadalupe parte 2 | Canal RCN | 5,6889 %. Noticias RCN PRM | Canal RCN | 5,5778 %. Enfermeras | Canal RCN | 4,6289 %.

Programación de fútbol para el 24 de septiembre de 2026

1:45 p.m. | Países Bajos vs Alemania | Nations League.

1:45 p.m. | Noruega vs Dinamarca | Nations League.

1:45 p.m. | Portugal vs Gales | Nations League.

1:45 p.m. | Serbia vs Grecia | Nations League.

2:00 p.m. | Costa de Marfil vs Ghana | Copa de África.

7:30 p.m. | Atlético Nacional vs Millonarios | Liga BetPlay.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Existen varias compañías que se dedican al estudio de consumo de productos televisivos, que hacen sus propias mediciones. La compañía más fiable es el Centro Nacional de Consultorías (CNC), que cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. Su dinámica opera definiendo el porcentaje de puntuación, que va de la mano con la acción de cambiar el programa. Si usted hace esa acción, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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