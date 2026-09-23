Rating Colombia del 22 de septiembre de 2026, según CNC: ‘MasterChef Celebrity’ planta cara en el podio

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este martes 22 de septiembre.

Capítulo de ‘Masterchef celebrity’. – @CanalRCN.

Como sucede en las noches, millones de colombianos se enganchan a la programación de los dos canales principales del país. Caracol suele ganar la batalla con ‘Yo Me Llamo’, aunque ha crecido la atención hacia el reality de ‘MasterChef Celebrity’, cada vez con menos participantes. A través de Claro Sports, consulte todo lo relacionado con el rating del día anterior.

Rating en Colombia del 22 de septiembre de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Yo Me Llamo – Caracol TV – 13.36% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 11.74% MasterChef Celebrity – RCN TV – 7.76% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6.85% Pa’ Seguirte Queriendo – RCN TV – 6.48% María La Caprichosa – Caracol TV – 6.02% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 5.41% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 5.09% Noticias Caracol de las 7:00 a.m. – 3.91% Rafael Orozco El Ídolo – Caracol TV – 3.84%

Programación de fútbol para el 23 de septiembre de 2026

11:30 a.m. | Corea del Norte vs Colombia | Semifinal del Mundial Femenino sub 20 | RCN, Caracol y DSports.

11:45 a.m. | Servette vs Olympique de Lyon | Champions League Femenina | ESPN 2.

2:00 p.m. | Chelsea vs Austria Viena | Champions League Femenina | ESPN.

7:00 p.m. | Santa Fe vs Deportivo Cali | Liga Femenina | Win Sports y Señal Colombia.

7:30 p.m. | América de Cali vs Águilas Doradas | Liga BetPlay | Win+.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Existen varias compañías que se dedican al estudio de consumo de productos televisivos, que hacen sus propias mediciones. La compañía más fiable es el Centro Nacional de Consultorías (CNC), que cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. Su dinámica opera definiendo el porcentaje de puntuación, que va de la mano con la acción de cambiar el programa. Si usted hace esa acción, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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