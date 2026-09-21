Claro, Credismart, BBVA y Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Educación Departamental se unen para transformar espacios educativos

Como parte de la iniciativa, se entregarán 20 portátiles y conectividad gratuita a través de su programa Escuelas Conectadas Claro por Colombia.

Voluntarios que embellecen ciudades | Claro Colombia.

Con el propósito de aportar al bienestar de las comunidades educativas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y seguir reduciendo las brechas digitales en la región, Claro, Credismart, BBVA y Gobernación del Quindío realizaron una jornada de voluntariado en la Institución Educativa Jesús María Obando, en Montenegro. La actividad reunió cerca de 100 voluntarios/as que se sumaron a labores de embellecimiento, recuperación de espacios y desarrollo de talleres enfocados en apropiación digital y habilidades para la vida.

La jornada cobra especial relevancia porque esta institución educativa se ha convertido en un punto de apoyo para garantizar la continuidad académica de estudiantes de la Institución Educativa Santa Maria Goretti, permitiéndoles continuar sus clases mientras avanzan las condiciones necesarias para su retorno a su sede habitual. En este contexto, fortalecer los espacios de aprendizaje y el acceso a herramientas tecnológicas contribuye a que más niños, niñas y jóvenes sigan construyendo su proyecto educativo sin interrupciones.

Como parte de esta alianza, se entregarán 20 computadores portátiles que se suma al Internet gratuito que se ha entregado desde el año 2025 a esta sede educativa a través del programa Escuelas Conectadas Claro por Colombia, programa de sostenibilidad que impulsa el acceso a la educación digital mediante este es un programa que le apuesta a la educación a través de la conectividad y herramientas tecnológicas para estudiantes y docentes. Este esfuerzo busca fortalecer las oportunidades de aprendizaje y promover un uso más productivo de la tecnología dentro y fuera del aula.

“En Claro creemos que la tecnología tiene el poder de transformar vidas y crear oportunidades para las comunidades. Por eso nos llena de orgullo unir esfuerzos con la Gobernación del Quindío, la Secretaría de Educación, BBVA y Credismart para aportar al fortalecimiento de esta institución educativa con herramientas tecnológicas, conectividad y espacios renovados que contribuirán al desarrollo de los estudiantes. Estas alianzas son las que hacen posible una Colombia mejor”, aseguró Maria Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro Colombia.

“En Claro creemos que la tecnología tiene el poder de transformar vidas y crear oportunidades para las comunidades. Por eso nos llena de orgullo unir esfuerzos con la Gobernación del Quindío, la Secretaría de Educación, BBVA y Credismart para aportar al fortalecimiento de esta institución educativa con herramientas tecnológicas, conectividad y espacios renovados que contribuirán al desarrollo de los estudiantes. Estas alianzas son las que hacen posible una Colombia mejor”, aseguró Maria Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro Colombia.

Asimismo, como parte de la iniciativa BBVA entregó 80 kits escolares para los estudiantes de la Institución Educativa, con el propósito de apoyar su regreso a las actividades académicas. Cada kit incluye morral y cartuchera ecológicos, cuadernos, útiles para escritura, dibujo y actividades artísticas, así como otros elementos escolares.

Constanza García, directora de Inversión en la Comunidad de BBVA Colombia, señaló que “cuando una escuela resulta afectada, no solo se deteriora una infraestructura; también se altera un espacio que hace parte de la vida cotidiana de los niños y de toda una comunidad. Por eso, queremos sumar nuestras manos a las de Claro Colombia y Credismart para recuperar esta escuela en Montenegro y dejar espacios de lectura que sigan generando oportunidades para los niños y niñas que son el futuro de nuestro país. Esta iniciativa refleja el compromiso de largo plazo de BBVA con las comunidades: estar presentes en los momentos de calamidad, sumar capacidades con nuestros aliados y contribuir a que la educación siga siendo una herramienta para transformar vidas”.

Con iniciativas como esta, las entidades participantes reafirman su compromiso con la educación, la inclusión digital y el desarrollo de los territorios, promoviendo acciones conjuntas que generan un impacto positivo y duradero en las comunidades educativas del Quindío.

Te puede interesar