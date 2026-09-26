Rating Colombia del 25 de septiembre de 2026, según CNC: ‘Yo Me Llamo’, dueño del primer lugar

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este jueves 24 de septiembre.

El canal más visto en Colombia | Caracol TV

Hasta hace muy poco, los colombianos tenían serios problemas para tomar decisiones sobre que canal de la programación nacional iban a sintonizar. Ya es un hecho que Caracol TV saca la cara con la producción estelar de ‘Yo Me Llamo‘. En Claro Sports les contamos todo los detalles.

Rating en Colombia del 25 de septiembre de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Yo Me Llamo – Caracol TV – 13.66 % Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 10.47 % MasterChef Celebrity – RCN TV – 7.51 % Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6.56 % María la Caprichosa – Caracol TV – 6.30 % Pa’ Seguirte Queriendo – RCN TV – 6.08 % Noticias RCN del medio día – 5.27 % La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 4.93 % Enfermeras – RCN – 4.32 % Rafel Orozco, el ídolo – Caracol – 3.87 %

Programación de fútbol para el 26 de septiembre de 2026

11:00 a.m. | Colombia vs Italia | Mundial sub-20 femenino | Gol Caracol.

3:30 p.m. | Estados Unidos vs Perú | Amistoso internacional | Liga BetPlay | Win y Win+.

4:00 p.m. | Deportivo Pereira vs Internacional de Bogotá | Liga BetPlay | Win y Win+.

6:15 p.m. | Cúcuta Deportivo vs Llaneros | Liga BetPlay | Win y Win+.

8:00 p.m. | México vs Colombia | Amistoso internacional | Gol Caracol.

8:20 p.m. | Junior vs Independiente Medellín | Liga BetPlay | Win y Win+.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Son varias compañía las que se dedican al estudio de consumo de productos televisivos. La más fiable es el Centro Nacional de Consultorías (CNC), pues hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definiendo el porcentaje de puntuación, muy ligado con la acción de cambiar el programa. Si usted hace esa acción, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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