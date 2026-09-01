Atlético Nacional vs América de Cali, el ‘atravesado’ clásico que se disputará en Miami

Ambos equipos aterrizarán en Miami para disputar un duelo de exhibición, el cual tendrá fines benéficos.

Atlético Nacional y América de Cali | Vizzor

El calendario de la Liga BetPlay, pese a que se han hecho ajustes para reducir tiempos, aún no tiene a la mayoría de equipos al día. Es inevitable que, de acuerdo con lo pactado por la Dimayor, la mayoría tenga que disputar compromisos con tres días de diferencia. Atlético Nacional y América, como si fuera poco, deberán salir del país.

Desde hace varias semanas se anunció una nueva edición del clásico entre ‘Verdolagas’ y ‘Escarlatas’ en Miami. El propósito tendrá aires solidarios, además de venderse como un partido que acercará a los hinchas radicados en Estados Unidos con su equipo. Parte de lo recaudado se destinará a los damnificados por el terremoto que golpeó el occidente del país.

Precisamente el duelo se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre en el Estadio del Inter Miami sobre las 19:30 horas. Muchos lo catalogan como innecesario, especialmente por la apretada agenda que tendrán los dos equipos. Será jugar el partido, subir al avión, bajarse y volver a competir.

🇦🇹 Este sábado 5 de septiembre, el orgullo de ser americano llega a Miami. 🌴



América 🆚 Nacional, un encuentro para llevar nuestros colores, nuestra historia y la Pasión de un Pueblo más allá de nuestras fronteras. 🌎❤️‍🔥



Presentado por @CervezaPoker pic.twitter.com/N4NGzBf3xR — América de Cali (@AmericadeCali) September 1, 2026

Un amistoso que marcará exigencia en lo logístico. En el caso de Nacional, tan solo días más tarde, tiene agendado el duelo por octavos de final de Copa BetPlay, como local, frente al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot. Para el América es al revés.

Los ‘Escarlatas’, por ejemplo, tendrán previamente un duelo de local contra Alianza en el Pascual Guerrero. El recinto ya contó con el aval para ser utilizado tras el sismo. El tema es que dicho partido es dos días antes, el jueves 3 de septiembre, para después tomar el avión a Miami.

Precios para ver el Nacional vs América en Miami

Eso sí, la presencia de público está garantizada. Lo más seguro, por cuestiones comerciales, es que ambos conjuntos lleguen con lo mejor que tienen en sus filas. A través de la plataforma Ticketmaster, si vive en Miami, puede adquirir sus entradas desde 44 a 222 dólares.

Los dos equipos llegan en buen momento. América es líder indiscutido, sumando un invicto de 17 puntos de 21 posibles. Del otro lado, Nacional llegó a escalar el podio, aunque todavía está a cinco unidades de distancia. La última confrontación entre ambos, el 9 de agosto, fue de victoria 1-0 para los rojos en Cali.

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