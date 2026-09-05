Cúcuta Deportivo vs Pasto, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 9
Publicado por Redacción Claro Sports
Siga en Claro Sports todos los pormenores de este compromiso, válido por la jornada 9 del rentado local.
¿A qué hora juega Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pasto y dónde ver en vivo hoy, 5 de septiembre del 2026?
La pelota en el Estadio General Santander de Cúcuta empezará a rodar a partir de las 6:10 p.m. El compromiso se pude ver a través de la señal de Win.
Alineaciones Cúcuta Deportivo vs Pasto: así salen a la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Kevin Tamayo; Léider Berdugo, Carlos Rentería, Diego Ceballos; Gustavo Torres, Marlon Carabalí y Bréyner Rodríguez.
Deportivo Pasto: Éderson Cabezas; Santiago Jiménez, Enrique Serje, Nicolás Gil, Joyce Ossa; Diego Chávez, Hárrinson Mancilla, Franco Leys, Matías Pisano; Patrick Preciado y Jonathan Perlaza.