Santa Fe vs Fortaleza, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 9

Compromiso a puerta cerrada, después de los hechos ocurrido en El Campín el pasado 22 de agosto.

Directo Santa Fe Vs Fortaleza/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Independiente Santa Fe vs Fortaleza y dónde ver en vivo hoy 5 de septiembre del 2026?

La pelota en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá empezará a rodar a partir de las 06:25 de la tarde.

El compromiso se pude ver a través de la señal de Win+ Fútbol.

Alineaciones Independiente Santa Fe vs Fortaleza: así salen a la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Kilian Toscano, Jhojan Torres, Nahuel Bustos, Luis Palacios,, Emerson Rivaldo, Franco Fagúndez. DT: Pablo Repetto.

Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Andrés Copete, Joan Cajares; Santiago Vivas, Leonardo Pico, Sebastián Navarro, Julio Sinisterra, Andy Batioja y Jhonier Blanco. DT: Diego Arias

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