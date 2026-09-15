Juan David Cuesta, un alivio entre tanta escasez de laterales en Colombia

El lateral derecho de 28 años, Juan David Cuesta, es uno de los marcadores punta con más proyección del Fútbol Profesional Colombiano.

Juan David Cuesta en el Once Caldas | Vizzor

Mucho se habla de la renovación de los futbolistas en Colombia. Tanto para la Selección Colombia como para los clubes del Fútbol Profesional Colombiano, la posición de lateral derecho e izquierdo es toda una odisea. En la Liga BetPlay Dimayor ha habido un destacado en esta posición desde hace ya varias temporadas, Juan David Cuesta del Once Caldas.

De hecho, en la tabla de máximos asistidores, el marcador de punta del ‘Blanco Blanco’ es el defensor con mejor registro. Juan David Cuesta acumula cinco pases gol en lo que va del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano. No en vano, desde hace varios años atrás es un titular indiscutido del equipo de Manizales y siempre ha tenido grandes pretendientes desde el fútbol del exterior.

Además, una de las grandes particularidades de este futbolistas es su versatilidad. Pues, cuando Hernán Darío Herrera ha necesitado que le de una mano como lateral izquierdo, también ha cumplido con creces. Uno de los pocos jugadores de banda defensiva en Colombia que puede actuar por ambos costados.

Todas las asistencias de Juan David Cuesta en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Cinco asistencias es el saldo del jugador de 28 años. Dos pases gol ante Cúcuta Deportivo en la goleada cinco goles a uno, una asistencia para el empate ante Junior de Barranquilla y un nuevo doblete de pases gol en el juego contra Fortaleza, han sido los momentos claves de Juan David Cuesta en esta edición de la Liga BetPlay.

Estando involucrado en cinco goles durante los ocho partidos que ha disputado, es el defensor más influyente en cualquier ataque del Fútbol Profesional Colombiano. En las estadísticas anuales, el lateral derecho del Once Caldas tiene un registró de 33 partidos jugados, un gol y ocho asistencias.

Surgido en Fortaleza con un breve paso por el fútbol paraguayo en Club Hayes y Sol de América para luego ir al balompié venezolano con el Carabobo y finalmente recalar en el Once Caldas de Manizales. Ya son un poco más de tres años con la camiseta del ‘Blanco Blanco’ y siendo siempre importante para la institución del eje cafetero.

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