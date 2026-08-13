El fútbol puede esperar: Dimayor aplaza el regreso del FPC

Dimayor informó que el regreso del Fútbol Profesional Colombiano no será a partir del viernes 14 de agosto, sino del miércoles 19 de agosto.

Dimayor aplaza el retorno del FPC | VizzorImage

La Dimayor anunció el aplazamiento de la jornada del Fútbol Profesional Colombiano que estaba programada para el fin de semana del 14 al 17 de agosto, tras la situación que atraviesa Colombia por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto. A través de un comunicado, la organización informó que las competencias se retomarán el próximo 19 de agosto, con una programación que será anunciada de manera oportuna.

La decisión modifica el calendario de las distintas competencias organizadas por la Dimayor y afecta los partidos que estaban previstos para este fin de semana tanto de Liga BetPlay Dimayor 2026-II y Copa BetPlay Dimayor 2026.

¿Por qué la Dimayor aplazó la jornada del 14 al 17 de agosto?

La Dimayor explicó que tomó la decisión de aplazar la fecha del fin de semana debido a la situación que vive el país tras el terremoto y sus efectos en distintas comunidades. En el comunicado, la organización señaló que las prioridades cambian ante situaciones que afectan a personas que han perdido bienes materiales o seres queridos.

Aunque la Dimayor indicó que el fútbol puede continuar en ciudades y escenarios que no hayan sido afectados y que cuenten con las condiciones para desarrollar la actividad deportiva, finalmente determinó aplazar la jornada programada entre el 14 y el 17 de agosto.

La entidad también explicó que alrededor de los partidos trabajan empleados de los clubes, personal de los estadios, vendedores, comerciantes, transportadores, periodistas, equipos de logística y empresas de servicios.

¿Cuándo vuelve el fútbol colombiano tras el aplazamiento de la fecha?

Según el comunicado de la Dimayor, las competencias del Fútbol Profesional Colombiano se retomarán el 19 de agosto de 2026. Así mismo, la organización indicó que la programación de las distintas competencias será anunciada de manera oportuna. Por ahora, los partidos que estaban programados entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto quedan aplazados y deberán ser reprogramados dentro del calendario de las competencias correspondientes.

Dimayor y los clubes harán una donación para las ciudades afectadas

Además del aplazamiento de la jornada, la Dimayor informó que la organización y los 36 clubes profesionales realizarán una donación en dinero destinada a la reconstrucción de las ciudades afectadas por el terremoto. De acuerdo con el comunicado, los recursos serán entregados a través de una entidad que permita garantizar el uso de la donación.

La Dimayor también comunicó que, en las ciudades donde se disputen partidos, los clubes y los estadios podrán participar en iniciativas para recibir ayudas destinadas a las comunidades afectadas como las de Cali, Pereira, Manizales, Chocó y Buenaventura, entre otras.

¿Los estadios podrán recibir ayudas por el terremoto?

La Dimayor informó que los escenarios deportivos podrán funcionar como puntos de recepción de ayudas en especie y aportes económicos. Esta medida busca que los aficionados, empresas y ciudadanos puedan entregar alimentos, elementos de primera necesidad y recursos para las personas afectadas.

De esta manera, los clubes y los estadios podrán participar en las acciones de apoyo que se desarrollen en las ciudades donde continúe la actividad deportiva.

¿Qué partidos del Fútbol Profesional Colombiano fueron aplazados?

Toda la jornada número cinco de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II fue aplazada. Pese a que los equipos de Cali, Manizales y Pereira, no iban a entrar en acción en esta nueva fecha. Un total de siete juegos tendrá que ser reprogramados en el calendario deportivo de Colombia.

Llaneros vs Deportes Tolima

Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe

Boyacá Chicó vs Águilas Doradas

Cúcuta Deportivo vs Águilas Doradas

Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto

Millonarios vs Deportivo Cali

Por parte de la Copa BetPlay Dimayor 2026 también se iba a abrir el telón de los octavos de final. Sin embargo, dada la decisión de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, este evento también tendrá que ser reprogramado. Eso sí, solamente se iban a llevar a cabo dos partido.

Millonarios vs Barranquilla FC

Llaneros vs Quindío

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