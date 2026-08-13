Posibles alineaciones del Llaneros vs Deportes Tolima por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos al juego entre Llaneros y Deportes Tolima por la fecha 5 del FPC.

Llaneros vs Deportes Tolima, previo | Vizzor

Todo parece indicar que el Fútbol Profesional Colombiano retomará su acción este viernes 14 de agosto. Llaneros hace las veces de local en el Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé para recibir al Deportes Tolima. Dos equipos de ciudades que aunque no se vieron tan afectadas como Pereira, Cali, Manizales, Buenaventura y Quibdó, también sufrieron afectaciones por el terremoto en Colombia.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Howell Mena, Francisco Mesa, Jhojan Escobar; Neider Ospina, Juan Castilla, Kelvin Osorio; Luis Miranda, Jhon Vásquez y Yorleys Mena. D.T.: José Luis García.

Posible alineación del Deportes Tolima para el juego por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Tolima: Miguel Ortega; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Yordan Osorio, Junio Hernández; Luis Sánchez, Sebastián Guzmán, Kelvin Flórez, Ever Valencia; Adrián Parra y Luis Sandoval. D.T.: Sebastián Oliveros.

¿Cómo y dónde ver a Llaneros vs Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la quinta fecha, se llevará a cabo en el Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé el viernes 14 de agosto a partir de las 6:00 de la tarde (hora COL). El cotejo será transmitido por Win+ Fútbol, Win Sports, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Llaneros

04.08.2026 | Llaneros 1-0 Fortaleza | Fecha 3.

30.07.2026 | Bucaramanga 1-1 Llaneros | Fecha 2.

24.07.2026 | Llaneros 1-0 Pereira | Fecha 1.

27.05.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Llaneros | Fase 1B vuelta (Copa).

Últimos partidos del Deportes Tolima

08.08.2026 | Tolima 2-1 Internacional de Bogotá | Fecha 4.

04.08.2026 | Tolima 2-3 DIM | Fecha 3.

01.08.2026 | Alianza 1-2 Tolima | Fecha 2.

28.07.2026 | Quindío 2-1 Tolima | Fase 1B vuelta (Copa).

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