Hernando Buitrago llega a la Comisión Técnica Arbitral de la FCF: ¿El reemplazo de Ímer Machado?

La FCF dio a conocer esa designación del exárbitro internacional, quien al día de hoy hace parte de la Comisión Técnica Arbitral de Conmebol.

Hernando Buitrago, exárbitro profesional | Vizzor Image

Nuevos aires en la Comisión Técnica Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol se están dando luego de que la entidad confirmara la llegada de Hernando Buitrago, quien va a asumir el cargo directivo de esa rama de manera provisional, es lo que se informó en las últimas horas.

No es secreto que el arbitraje del fútbol colombiano atraviesa un momento de muchos errores y polémicas, lo que en varias ocasiones tiene un impacto directo en el desarrollo de los distintos campeonatos. Urge tomar medidas para que empiece a haber mejoría en ese aspecto, ya que el juzgamiento es un punto clave de dicho deporte.

La FCF está en la tarea de eso y una decisión que puede empezar a marcar un camino es la asignación de Buitrago, quien hace unos años se desempeñaba como árbitro profesional. Inclusive tuvo escarapela FIFA, la cual obtuvo en 2006, lo que le permitió dirigir torneos como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias Sudamericanas y algunos Mundiales juveniles.

El actual miembro de la Comisión Técnica Arbitral de la Conmebol asume el cargo a partir de la fecha, detalla la Federación en su comunicado. Esa determinación se toma en un momento clave de la temporada, ya que tanto la Liga, Copa y Torneo BetPlay están en su fase decisiva.

¿El reemplazo de Ímer Machado?

Hace unos meses atrás, Machado pasó su carta de renuncia a la dirección de la Comisión Arbitral, alegando motivos personales y de salud. Desde ese entonces no había claridad de quién iba a asumir ese rol, hasta este 13 de noviembre que la FCF dio a conocer a la luz pública que es el tolimense Hernando Buitrago.

Se debe tener en cuenta que ese nombramiento es provisional, lo que quiere decir que no es fijo que él vaya a quedar en ese puesto. La Federación decidió ponerlo momentáneamente debido a la trayectoria y conocimiento que tiene en la materia, ya que no solo tiene la experiencia internacional, también dirigió muchos partidos del FPC.

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Resta esperar que la entidad informe si tras ese nombramiento de Buitrago de manera provisional, más adelante lo dejen al mando, o si se deciden por otra persona. Extraoficialmente se dice que alguien que gusta para la dirección de la Comisión Arbitral es Wilmar Roldán, quien al día de hoy sigue activo y por eso no puede ocupar un cargo como ese.

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