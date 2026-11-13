De Bob Marley a Lionel Messi: la historia del Estadio Nacional de Jamaica donde jugará México

Conoce el Estadio Nacional de Jamaica, escenario de la independencia del país, un concierto de Bob Marley y la visita de Messi, que ahora recibirá a México en la Nations League

El Estadio Nacional de Jamaica será el escenario del enfrentamiento entre los Reggae Boyz y la Selección Mexicana, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. Ubicado en Kingston, el inmueble representa uno de los principales símbolos deportivos y culturales del país caribeño, con una historia que incluye acontecimientos políticos, conciertos y competencias internacionales.

En un recorrido previo al encuentro, Claro Sports tuvo acceso a las tribunas, zonas de alimentos, palcos, vestidores y pasillos que utilizarán los futbolistas. Construido en 1962, el recinto ha sido escenario de momentos históricos, desde la independencia de Jamaica hasta un concierto de Bob Marley y la visita de Lionel Messi. Su estructura también refleja la importancia del atletismo para una nación que ha producido a algunos de los velocistas más destacados del mundo.

El Estadio Nacional de Jamaica, un símbolo de la independencia y el atletismo

El Estadio Nacional de Jamaica fue inaugurado en 1962, el mismo año en que el país consiguió su independencia del Reino Unido. Durante la noche del 5 de agosto de aquel año, el inmueble fue escenario del momento en que se arrió la bandera británica y se izó por primera vez la nueva bandera jamaicana, un acontecimiento que marcó el nacimiento de la nación independiente.

El recinto también fue construido para albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1962, por lo que su diseño permitió la celebración de diferentes disciplinas en un mismo espacio. Además de la cancha de fútbol, cuenta con una pista de atletismo y un óvalo que funcionó como velódromo, instalaciones que reflejan su carácter multidisciplinario.

El atletismo ocupa un lugar fundamental en la identidad del estadio y en sus accesos se encuentra una estatua de Usain Bolt, ganador de ocho medallas de oro olímpicas. La escultura de bronce, inaugurada en diciembre de 2017, representa al velocista con su característica celebración, con un brazo extendido hacia el cielo. Es uno de los elementos que reciben a los aficionados antes de ingresar al escenario donde también juega la selección de fútbol.

Bob Marley y el concierto que buscó unir a Jamaica en medio de la violencia

Uno de los episodios más importantes en la historia del inmueble ocurrió el 22 de abril de 1978, cuando Bob Marley encabezó el One Love Peace Concert, organizado en medio de un periodo de enfrentamientos políticos y violencia en las calles de Jamaica. El espectáculo reunió a miles de personas y se convirtió en un acontecimiento que trascendió el ámbito musical.

Durante su presentación, Marley reunió sobre el escenario al entonces primer ministro Michael Manley y al líder opositor Edward Seaga, a quienes tomó de las manos como símbolo de unidad y un llamado a la paz. Aquella imagen se convirtió en una de las más recordadas de la historia del reggae y dejó una huella en el recinto que ahora recibirá a la selección mexicana.

¿Cuánto cuesta asistir al Estadio Nacional de Jamaica y cómo son sus tribunas?

Durante el recorrido de Claro Sports, una de las primeras paradas fue la zona de plateas, ubicada cerca del centro del campo y detrás de las bancas. Estos asientos cuentan con respaldo y descansabrazos, además de ofrecer una ubicación cercana a la actividad de los jugadores y cuerpos técnicos. Por sus características y posición, corresponden a uno de los sectores con boletos de mayor costo para el enfrentamiento entre Jamaica y México.

Las condiciones cambian en las tribunas generales, donde predominan las gradas continuas de concreto, sin asientos individuales. En la última fila de la zona ubicada detrás de una de las porterías, el precio reportado para el partido ante México es de aproximadamente 200 pesos mexicanos. Sin embargo, se trata de uno de los puntos más alejados del terreno de juego y sin protección contra la lluvia, una situación que quedó de manifiesto cuando comenzó a llover durante el recorrido.

En los pasillos situados detrás de las tribunas se encuentran los establecimientos de comida y bebidas. Entre los alimentos disponibles destacan las patties, una especie de empanada tradicional de Jamaica. Uno de los precios observados fue el de una Coca-Cola de 300 dólares jamaicanos, equivalentes a cerca de 40 pesos mexicanos, según la referencia utilizada durante la visita. Los costos anunciados podrían presentar modificaciones durante la jornada del partido.

Los baños de la zona visitada se encontraban limpios y en condiciones de uso, aunque el número de instalaciones podría resultar limitado ante una asistencia elevada. En la parte superior del inmueble se encuentran algunos de los palcos, mientras que la tribuna principal cuenta con la única zona techada del estadio en su configuración actual. Esta característica resulta relevante por las condiciones meteorológicas de Kingston, donde las lluvias pueden presentarse durante los encuentros.

Del vestidor que utilizó Lionel Messi a la millonaria remodelación del estadio

La visita continuó en los vestidores, donde se observaron instalaciones sencillas, con mobiliario básico y algunos materiales de trabajo que todavía permanecían en el piso. Este mismo espacio recibió a Lionel Messi el 13 de marzo de 2025, cuando Inter Miami visitó al Cavalier FC en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. El argentino participó en aquel encuentro, que terminó con victoria de 2-0 para el conjunto estadounidense.

Otro de los puntos del recorrido fue el acceso que utilizarán los futbolistas de México y Jamaica. Los autobuses de ambas selecciones ingresarán por una de las entradas del complejo y los jugadores caminarán por los pasillos interiores hasta llegar a los vestidores y posteriormente al terreno de juego. Se trata del mismo trayecto que realizan los equipos visitantes y locales antes de cada compromiso internacional.

Finalmente, el Estadio Nacional se prepara para una transformación de su infraestructura, con una remodelación de gran escala proyectada para 2027. El plan contempla nuevas tribunas, palcos, servicios para aficionados y una cubierta que abarcaría alrededor del 90% del inmueble. También se busca conservar elementos arquitectónicos de valor histórico, como el techo de la tribuna principal, mientras se moderniza un escenario que ha acompañado al país desde su independencia.

Antes de esa transformación, el recinto sumará otro capítulo a su historia con la visita de la selección mexicana, que buscará conseguir un resultado favorable ante Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Un encuentro que se disputará en una cancha que ha recibido a figuras del deporte internacional y que conserva parte de la memoria histórica de la nación caribeña.