¿Dónde ver la última fecha de la Liga BetPlay? Partidos en vivo por la televisión de Claro

Todos los partidos serán transmitidos y acá te contamos en qué canal podrás verlos.

¿Dónde ver la última fecha de la Liga BetPlay? | VizzorImage.

Claro transmitirá en vivo y de manera simultánea, en sus canales propios y con la producción de Win Sports, este sábado 14 de noviembre, a las 3:30 p.m., siete de los 10 partidos de la última fecha del todos contra todos de Liga BetPlay Dimayor II – 2026, encuentros que definirán los tres últimos cupos a los cuadrangulares finales del campeonato.

Programación de la fecha 19 – Liga BetPlay 2026-II

Canal Frecuencia Partido Fecha Hora Win + 522/1522 Millonarios vs Alianza 14 de noviembre 3:30 p.m. Canal Radiola TV 152/1152 Cúcuta vs Jaguares 14 de noviembre 3:30 p.m. Claro Sports 2 1503 Pereira vs América 14 de noviembre 3:30 p.m. Canal Red+ 101/1001 Nacional vs Once Caldas 14 de noviembre 3:30 p.m. Canal Shopping 1010 Águilas Doradas vs DIM 14 de noviembre 3:30 p.m. Canal Claro Música 157/1157 Bucaramanga vs Fortaleza 14 de noviembre 3:30 p.m. Canal Red+ 107/1007 Cali vs Tolima 14 de noviembre 3:30 p.m.

Los otros partidos de la fecha 19 también podrán verse por la televisión de Claro, de la siguiente manera:

13 de noviembre | 8:30 p.m. | Inter Bogotá vs Santa Fe | Win +

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, al momento: jornada 18

Posición Equipo PJ PTS DIF 1 Atlético Nacional 18 39 +20 2 Deportivo Cali 18 34 +16 3 América de Cali 18 33 +16 4 Atlético Bucaramanga 18 32 +13 5 Santa Fe 18 31 +10 6 Independiente Medellín 18 29 +3 7 Millonarios 18 27 +9 8 Once Caldas 18 27 +4 9 Deportes Tolima 18 26 +2 10 Águilas Doradas 18 25 1 11 Llaneros 19 24 -3 12 Cúcuta Deportivo 18 23 -7 12 Internacional de Bogotá 18 23 2 14 Junior 19 22 -1 15 Boyacá Chicó 19 20 -14 16 Alianza 18 18 -13 17 Deportivo Pereira 18 17 -10 18 Deportivo Pasto 19 15 -17 19 Jaguares de Córdoba 18 13 -18 20 Fortaleza 18 12 -11

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