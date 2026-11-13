¿Dónde ver la última fecha de la Liga BetPlay? Partidos en vivo por la televisión de Claro
Todos los partidos serán transmitidos y acá te contamos en qué canal podrás verlos.
Claro transmitirá en vivo y de manera simultánea, en sus canales propios y con la producción de Win Sports, este sábado 14 de noviembre, a las 3:30 p.m., siete de los 10 partidos de la última fecha del todos contra todos de Liga BetPlay Dimayor II – 2026, encuentros que definirán los tres últimos cupos a los cuadrangulares finales del campeonato.
MÁS INFORMACIÓN: Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II: ¿Quién es el líder tras la jornada 19?
Programación de la fecha 19 – Liga BetPlay 2026-II
|Canal
|Frecuencia
|Partido
|Fecha
|Hora
|Win +
|522/1522
|Millonarios vs Alianza
|14 de noviembre
|3:30 p.m.
|Canal Radiola TV
|152/1152
|Cúcuta vs Jaguares
|14 de noviembre
|3:30 p.m.
|Claro Sports 2
|1503
|Pereira vs América
|14 de noviembre
|3:30 p.m.
|Canal Red+
|101/1001
|Nacional vs Once Caldas
|14 de noviembre
|3:30 p.m.
|Canal Shopping
|1010
|Águilas Doradas vs DIM
|14 de noviembre
|3:30 p.m.
|Canal Claro Música
|157/1157
|Bucaramanga vs Fortaleza
|14 de noviembre
|3:30 p.m.
|Canal Red+
|107/1007
|Cali vs Tolima
|14 de noviembre
|3:30 p.m.
Los otros partidos de la fecha 19 también podrán verse por la televisión de Claro, de la siguiente manera:
- 13 de noviembre | 8:30 p.m. | Inter Bogotá vs Santa Fe | Win +
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, al momento: jornada 18
|Posición
|Equipo
|PJ
|PTS
|DIF
|1
|Atlético Nacional
|18
|39
|+20
|2
|Deportivo Cali
|18
|34
|+16
|3
|América de Cali
|18
|33
|+16
|4
|Atlético Bucaramanga
|18
|32
|+13
|5
|Santa Fe
|18
|31
|+10
|6
|Independiente Medellín
|18
|29
|+3
|7
|Millonarios
|18
|27
|+9
|8
|Once Caldas
|18
|27
|+4
|9
|Deportes Tolima
|18
|26
|+2
|10
|Águilas Doradas
|18
|25
|1
|11
|Llaneros
|19
|24
|-3
|12
|Cúcuta Deportivo
|18
|23
|-7
|12
|Internacional de Bogotá
|18
|23
|2
|14
|Junior
|19
|22
|-1
|15
|Boyacá Chicó
|19
|20
|-14
|16
|Alianza
|18
|18
|-13
|17
|Deportivo Pereira
|18
|17
|-10
|18
|Deportivo Pasto
|19
|15
|-17
|19
|Jaguares de Córdoba
|18
|13
|-18
|20
|Fortaleza
|18
|12
|-11