¿Dónde ver la última fecha de la Liga BetPlay? Partidos en vivo por la televisión de Claro

Publicado por Redacción Claro Sports

Todos los partidos serán transmitidos y acá te contamos en qué canal podrás verlos.

Definición Liga BetPlay 2026-II, ¿dónde ver la última fecha?
¿Dónde ver la última fecha de la Liga BetPlay? | VizzorImage.

Claro transmitirá en vivo y de manera simultánea, en sus canales propios y con la producción de Win Sports, este sábado 14 de noviembre, a las 3:30 p.m., siete de los 10 partidos de la última fecha del todos contra todos de Liga BetPlay Dimayor II – 2026, encuentros que definirán los tres últimos cupos a los cuadrangulares finales del campeonato.

MÁS INFORMACIÓN: Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II: ¿Quién es el líder tras la jornada 19?

Programación de la fecha 19 – Liga BetPlay 2026-II

CanalFrecuenciaPartidoFechaHora
Win +522/1522Millonarios vs Alianza14 de noviembre3:30 p.m.
Canal Radiola TV152/1152Cúcuta vs Jaguares14 de noviembre3:30 p.m.
Claro Sports 21503Pereira vs América14 de noviembre3:30 p.m.
Canal Red+101/1001Nacional vs Once Caldas14 de noviembre3:30 p.m.
Canal Shopping1010Águilas Doradas vs DIM14 de noviembre3:30 p.m.
Canal Claro Música157/1157Bucaramanga vs Fortaleza14 de noviembre3:30 p.m.
Canal Red+107/1007Cali vs Tolima14 de noviembre3:30 p.m.

Los otros partidos de la fecha 19 también podrán verse por la televisión de Claro, de la siguiente manera:

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, al momento: jornada 18

PosiciónEquipoPJPTSDIF
1Atlético Nacional1839+20
2Deportivo Cali1834+16
3América de Cali1833+16
4Atlético Bucaramanga1832+13
5Santa Fe1831+10
6Independiente Medellín1829+3
7Millonarios1827+9
8Once Caldas1827+4
9Deportes Tolima1826+2
10Águilas Doradas18251
11Llaneros1924-3
12Cúcuta Deportivo1823-7
12Internacional de Bogotá18232
14Junior1922-1
15Boyacá Chicó1920-14
16Alianza1818-13
17Deportivo Pereira1817-10
18Deportivo Pasto1915-17
19Jaguares de Córdoba1813-18
20Fortaleza1812-11

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