Colombia tendrá ausencias importantes ante Chile: las bajas que condicionan a Néstor Lorenzo

Luis Díaz, Richard Ríos, Álvaro Montero, Kevin Viveros y Jáminton Campaz, lideran el listado de las ausencias en la Selección Colombia.

Bajas Selección Colombia | Foto por JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Colombia está listo para enfrentar a la Selección de Chile en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. El juego entre la ‘tricolor’ y la ‘roja’ se disputará desde las siete de la noche del viernes 13 de noviembre. No obstante, como en cada convocatoria, las ausencias fueron noticia.

Las grandes novedades de este último llamado a la Selección Colombia en el 2026 fue la presencia de un par de jóvenes que habían estado cercanos a la combinado, pero no habían sido convocados. Devis Vásquez, portero de la AS Roma de Italia, Juan Arizala de Udinese de Italia, Nelson Deossa de Betis de España, Óscar Cortés de Huracán de Argentina, Camilo Mena del Korona Kielce de Polonia y Daniel Mosquera del Hellas Verona.

Así mismo, la nueva inclusión de Kevin Andrade del Zenti de Rusia y Juan David Cabal de la Juventus de Italia, también llamaron la atención. Ahora bien, estas variantes se dieron por algunas ausencias obligadas por situaciones médicas y/o decisiones técnicas que no dejan de generar ruido dentro de los hinchas ‘tricolores’.

Las ausencias por lesión de la Selección Colombia ante Chile

Luis Díaz es la baja más importante de la Selección Colombia en esta ocasión. El jugador del Bayern Munich de Alemania sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior de su muslo izquierdo. Una lesión que lo tiene marginado de las canchas desde el 22 de octubre de 2026.

Junto a ‘Lucho’, Richard Ríos también hace parte del departamento de esta ‘tricolor’. El pasado 30 de octubre en el juego entre el Al-Ittihad de Arabia Saudita y Al-Abha Club salió lesionado al cuarto minuto de juego tras verse afectado por un esguince de grado 2 en su tobillo izquierdo con afectación ligamentaria.

Sumado a estos dos nombres aparece también el de Carlos Andrés Gómez que se ha ganado su puesto en la selección de Néstor Lorenzo desde hace algunos meses atrás. El extremo del Vasco Da Gama de Brasil encendió la alarmas de los ‘cafeteros’ desde el 24 de octubre cuando tuvo que salir del partido ante Corinthians por unas dolencias en su pie izquierdo. Desde entonces solo ha disputado dos juegos.

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El último nombre que se toma como ausencia por lesión es el de Jáminton Campaz. Pues, el extremo de Rosario Central terminó con una molestia muscular el último partido de la Liga Profesional Argentina. Y fue desconvocado a último momento de la Selección Colombia. En su lugar fue llamado Óscar Cortés.

Los que faltaron en la convocatoria de la Selección Colombia

Mucho se ha hablado de la no convocatoria en esta ocasión del portero de Boca Juniors, Álvaro Montero. Pues, el conjunto ‘Xeneize’ disputa las semifinales de la Copa Argentina y solicitó al cuerpo técnico de Colombia no convocar a su guardameta. A lo que Néstor Lorenzo ha salido a desmentir escudándose en una llamada previa informando que para la fecha FIFA anterior Montero sería llamado. Pero para esta ocasión no sería tenido en cuenta.

Kevin Viveros, el actual goleador del Brasileirao, también ha brillado por su ausencia en esta nueva convocatoria. Después de haber sido llamado por primera vez en el listado de la jornada anterior se esperaba una continuidad. Sin embargo, eso no ha ocurrido y todo indica que la conducta antideportiva por la que fue expulsado en su último partido en el Athletico Paranaense tuvo mucho que ver.

Por último, pero no menos importante el no llamado a Jorge Carrascal a quedado en el ojo del huracán. El volante de 28 años no solamente es titular indiscutible. También figura en todas las jornadas del Flamengo de Brasil. Uno de los equipos que para muchos tiene la mejor plantilla de toda América.

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