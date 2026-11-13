¿Tiene razón o soberbia de Lucas González?: así les fue a los equipos después de enfrentar a Atlético Nacional

Las estadísticas favorecen el relato del estratega bogotano, ya que en solo dos ocasiones sus rivales han sumado victoria tras enfrentar a los ‘Verdolagas’.

Lucas González D.T de Atlético Nacional/ Vizzor.

Lucas González ha sido el técnico que más ha estado en el centro de la opinión pública en las últimas fechas del Fútbol Profesional Colombiano. El entrenador aseguró que las convocatorias de la Selección, tanto de Mayores como de divisiones menores, lo han venido afectando para su plan de trabajo y el desarrollo del calendario del cuadro ‘Verdolaga’.

Dichas palabras claramente llegaron hasta los oídos de Néstor Lorenzo, el timonel de la ‘Tricolor’ le respondió que el club y él mismo debería estar orgulloso que sean citados sus futbolistas. No obstante González también aseveró que todos los clubes del país se juegan “una final” contra Atlético Nacional y que posteriormente les cuesta ganar su siguiente partido, porque quedan “reventados”. Pues bien, en Claro Sports recopilamos los datos para ver qué tan ciertas son las palabras del estratega del elenco antioqueño.

Resultados de Atlético Nacional vs. rendimiento de su rival en el próximo partido

21.07.2026 | Atlético Nacional 2-0 Tigres | Copa BetPlay.

24.07.2026 | Tigres 0-1 Leones | Torneo BetPlay.

28.07.2026 | Tigres 0-2 Atlético Nacional | Copa BetPlay.

01.08.2026 | Boca Juniors 0-0 Tigres | Torneo BetPlay.

02.08.2026 | Jaguares 0-3 Atlético Nacional | Liga BetPlay.

05.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Atlético Nacional | Liga BetPlay.

09.08.2026 | América de Cali 1-0 Atlético Nacional | Liga BetPlay.

22.08.2026 | Independiente Santa Fe 0-0 América de Cali | Liga BetPlay.

23.08.2026 | Fortaleza 1-2 Atlético Nacional | Liga BetPlay.

26.08.2026 | Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza | Liga BetPlay.

26.08.2026 | Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali | Liga BetPlay.

30.08.2026 | Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga | Liga BetPlay.

29.08.2026 | Alianza 1-5 Atlético Nacional | Liga BetPlay.

03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza | Liga BetPlay.

07.09.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali | Copa BetPlay.

10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali | Liga BetPlay.

13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas | Liga BetPlay.

18.09.2026 | Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira | Liga BetPlay.

16.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional | Liga BetPlay.

20.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá | Liga BetPlay.

20.09.2026 | Llaneros 2-0 Atlético Nacional | Liga BetPlay.

26.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros | Liga BetPlay.

24.09.2026 | Atlético Nacional 1-1 Millonarios | Liga BetPlay.

29.09.2026 | Independiente Medellín 2-2 Millonarios | Liga BetPlay.

30.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 Junior | Liga BetPlay.

04.10.2025 | Atlético Bucaramanga 3-1 Junior | Liga BetPlay.

08.10.2026 | Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima | Liga BetPlay.

11.10.2026 | Jaguares 3-2 Deportes Tolima | Liga BetPlay.

14.10.2026 | Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín | Copa BetPlay.

17.10.2026 | Independiente Medellín 0-2 Once Caldas | Liga BetPlay.

17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional | Liga BetPlay.

20.10.2026 | Deportivo Pereira 2-0 Boyacá Chicó | Liga BetPlay.

20.10.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional | Liga BetPlay.

24.10.2026 | América de Cali 3-1 Cúcuta Deportivo | Liga BetPlay.

22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto | Liga BetPlay.

25.10.2026 | Deportes Tolima 0-1 Deportivo Pasto | Liga BetPlay.

25.10.2026 | Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín | Liga BetPlay.

28.10.2026 | Internacional de Bogotá 3-1 Independiente Medellín | Liga BetPlay.

29.10.2026 | Atlético Nacional 2-0 Independiente Santa Fe | Liga BetPlay.

01.11.2026 | Independiente Santa Fe 0-2 Once Caldas | Copa BetPlay.

02.11.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional | Liga BetPlay.

08.11.2026 | Jaguares 0-4 Atlético Bucaramanga | Liga BetPlay.

Después de la recolección de datos, partidos jugados por Atlético Nacional y el siguiente de su rival, tras haber enfrentado a los ‘Verdolagas’, en lo que va de este semestre del 2026-II, los únicos dos partidos que ganó el contrincante del elenco antioqueño, luego de jugar entre sí, fueron Deportivo Pasto el 25 de octubre contra Deportes Tolima en Ibagué y Bucaramanga en su visita a Jaguares el pasado 08/11 en el Jaraguay de Montería. Lo mencionado por Lucas González le da la derecha al estratega bogotano.

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