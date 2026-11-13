Seis equipos peleando por tres cupos: las cuentas para completar los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Cinco equipos ya tienen su cupo asegurado, mientras que otros seis está en la pelea, a su manera, por meterse a los cuadrangulares.

Cupos para los cuadrangulares de Liga BetPlay | Vizzor | Gemini

Este sábado 14 de noviembre la adrenalina va a estar al 100% porque se definen a los clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II con la mayoría de partidos de la fecha 19 al mismo tiempo. A partir de las 3:30 p.m. en las distintas plazas del país se da cierre a la primera fase del campeonato, en la que algunos van por la estrella de diciembre y otros a pensar en el 2027.

En estos momentos hay cinco equipos ya con su cupo asegurado que son Atlético Nacional, Deportivo Cali, América de Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe. Tras ellos hay seis clubes que buscan cerrar los ocho, algunos con posibilidades más tangibles que los otros. Por esa razón en Claro Sports les recordamos qué debe pasar para que esas instituciones que están en la pelea consigan un tiquete, que básicamente se resumen en tres restantes.

Independiente Medellín (sexto en la tabla)

Es el equipo con el panorama más favorable posible porque tiene 29 puntos y una diferencia de gol de 3. Básicamente un empate le basta para asegurar ese cupo que ya tiene al estar sexto. La única forma en la que puede quedar eliminado el ‘poderoso’ es si pierde contra Águilas Doradas y si Millonarios, Once Caldas y Tolima ganan sus respectivos partidos. El conjunto bogotano y el manizaleño llegarían a 30 puntos y el ibaguereño a 29. Este último tiene que hacer más de dos goles para pasar al combinado paisa en diferencia de gol.

Millonarios (séptimo en la tabla)

El elenco bogotano es otro de los que depende de sí mismo para poder avanzar a los cuadrangulares. Ganando su partido contra Alianza haría 30 puntos, cifra suficiente para estar en la fiesta de final de año. El panorama cambia con un empate, pues con 28 unidades tendría que esperar que ni Once Caldas ni Tolima ganen su encuentros, además de que Águilas no golee al DIM. Con una derrota debe suceder que el Once no empate, ni que Tolima y que Águilas tampoco gane para poder avanzar, en caso de caer frente a los de Valledupar.

Once Caldas (octavo en la tabla)

El panorama del ‘blanco blanco’ es similar al de Millonarios porque también tiene 27 puntos en la tabla, aunque su rival es de mayor exigencia. Los manizaleños ganando su partido contra Nacional están en la siguiente ronda. En caso de igualar, tendría que esperar que Millonarios pierda, que Tolima no gane y que Águilas no derrote al Medellín por más de tres goles. Si el Once pierde, debe mirar las otras plazas y apretar para que ni Tolima o Águilas ganen sus cotejos.

Deportes Tolima (noveno en la tabla)

El ‘pijao’ no la tiene tan fácil como Medellín o inclusive Millonarios y Once Caldas, que ganando pasan. Los ibaguereños deben ganar sí o sí porque un empate no les sirve al tener 26 puntos y una diferencia de gol de 2, menor a la del Once y el ‘embajador’. Aparte de vencer, debe esperar que el ‘azul’ o el elenco manizaleño pierdan o empaten para pasarlos en puntos, ya que llegaría a 29 sumando de a tres.

Águilas Doradas (décimo en la tabla)

Las probabilidades del conjunto antioqueño son más reducidas, pero posibles, por eso el elenco ‘dorado’ sigue con vida. Algo que es innegociable es que debe ganarle al Medellín para hacer 28 puntos en la tabla. Si sale triunfante del Cincuentenario, debe esperar que Millonarios y/u Once Caldas pierdan para poder quedarse con alguno de esos cupos. Pero también es clave que el Tolima no gane en caso que solo uno de los que está dentro de los ocho (Millonarios u Once Caldas) pierda, ya que si solo queda un puesto, el ‘pijao’ se lo ganaría.

Cúcuta (doceavo en la tabla)

Estas cuentas del Cúcuta son para los amantes de las matemáticas porque realmente el panorama es bastante complejo. El ‘motilón’ tiene 24 puntos en la tabla y una diferencia de gol de -7. Lo que tiene que acontecer es que el ‘motilón’ tiene que ganarle a Jaguares y aparte de eso, golearlo de manera estrepitosa para bajar esa diferencia tan negativa. Además, todos los equipos que están con chances deben sí o sí perder, es regla. Difícil situación, pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde.

Partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay del sábado 14 de noviembre del 2026

Águilas Doradas vs Medellín | Cincuentenario.

Atlético Bucaramanga vs Fortaleza | Américo Montanini.

Atlético Nacional vs Once Caldas | Atanasio Girardot.

Cúcuta vs Jaguares | General Santander.

Deportivo Cali vs Deportes Tolima | Estadio Deportivo Cali.

Millonarios vs Alianza | El Campín.

Deportivo Pereira vs América de Cali | Santiago de las Atalayas.

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