Posibles alineaciones del Once Caldas vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay 2026-II

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala del partido entre Once Caldas de Manizales y Deportivo Cali por la fecha 10 del FPC.

Once Caldas vs Deportivo Cali, previa | Claro Sports

Sigue en curso la acción de la décima fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Once Caldas recibe en su casa, el Estadio Palogrande de Manizales, al Deportivo Cali. Un partido que choca a dos grandes potencias del Fútbol Profesional Colombiano buscando meterse de lleno a la lucha por la clasificación a los cuadrangulares.

Posible alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Felipe Castaño, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Felipe Gómez, Andrés Colorado, Andrés Roa; Michael Barrios, Jefry Zapata y Dayro Moreno. D.T.: Hernán Darío Herrera.

Posible alineación de Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Léyser Chaverra José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuéllar, Johan Martínez, Nicolás Benedetti; Eduard Bello y Steven Rodríguez. D.T.: Rafael Dudamel.

¿Cómo y dónde ver a Once Caldas vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre ambos equipos que buscan ser protagonistas, que es por la décima fecha del torneo finalización desde las 6:10 p.m., se podrá ver a través de la señal de televisión de Win Sports+. Por otra parte, si desea verlo vía streaming, debe hacerlo por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

09.09.2026 | Once Cladas 1-0 Alianza.

01.09.2026 | Fortaleza 1-2 Once Caldas.

23.08.2026 | Junior 1-1 Once Caldas.

19.08.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas.

09.08.2026 | Jaguares 1-1 Once Caldas.

Últimos cinco partidos de Deportivo Cali

10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali.

07.09.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali.

30.08.2026 | Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga.

26.08.2026 | Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali.

23.08.2026 | Deportivo Cali 2-2 Internacional de Bogotá.

¿Quiénes serán los árbitros del partido?

Árbitro central: Ferney Trujillo (Casanare).

Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá).

Sebastián Vela (Bogotá). Asistente 2: Edgar Estrada (Antioquia).

Edgar Estrada (Antioquia). Cuarto árbitro: Steeven Cardona (Caldas).

Steeven Cardona (Caldas). VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).

Nicolás Rodríguez (Bogotá). AVAR: Gustavo Cortés (Cundinamarca).

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