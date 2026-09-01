Almeyda asegura que el América-Chivas es el partido más grande de México y reconoce el nivel de las Águilas

Las palabras del entrenador de Rayados previo a las semifinales de la Leagues Cup contra el equipo azulcrema

Matías Almeyda recuerda los Clásicos que dirigió con Chivas ante América | Imago7

Matías Almeyda descartó sentir algo especial por enfrentar al América como entrenador de Rayados de Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup, pero reconoció el peligro que representa medirse a uno de los equipos que mejor momento atraviesa en el futbol mexicano.

Almeyda dejó atrás la rivalidad que vivió durante su etapa como entrenador del Guadalajara y ahora está concentrado en conseguir el pase a la final con Monterrey.

“Tengo un pasado, como todos saben, en Chivas, que era el Clásico más grande que tiene México. Tuvimos posibilidades de ganar y otras de no ganar, pero no lo miro por ese lado, la verdad. Respeto al América como respeto a cualquier equipo”, dijo el entrenador de Rayados en rueda de prensa virtual celebrada este martes 1 de septiembre.

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El argentino tiene apenas 10 partidos oficiales al frente de Rayados, pero ya se encuentra ante la posibilidad de disputar su primera final desde que regresó al futbol mexicano.

Matías Almeyda reconoce el poder del América

América llegará a la semifinal de la Leagues Cup atravesando un gran momento bajo el mando de Guillermo Almada, quien tiene a las Águilas como líderes invictas del Apertura 2026 después de seis jornadas disputadas.

Los números del conjunto capitalino llamaron la atención de Almeyda, quien destacó algunas de las características que tendrá que contrarrestar Monterrey para buscar el boleto a la final.

“Hoy ellos marcan que son los mejores por números, por algunas estadísticas, por puntos, por victorias, porque no perdieron, pero eso no es casualidad. Vamos a enfrentar a un equipo que está bien dirigido, un equipo que es bastante agresivo sin balón, donde todos corren”, declaró.

Rayados tendrá así una de sus pruebas más exigentes desde la llegada del argentino, al enfrentarse a un América que se mantiene sin derrotas en el torneo local.

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Matías Almeyda se ilusiona con el proyecto de Rayados

Aunque solamente suma 10 partidos oficiales y alrededor de tres meses de trabajo en Monterrey, Almeyda aseguró estar satisfecho con el proyecto que encabeza en su segunda etapa como entrenador dentro del futbol mexicano.

“Estoy en un club en el que estoy muy feliz de estar, un club que creo que tiene un potencial muy grande, tiene jugadores muy buenos y, bueno, como todo proceso que lleva tres meses, vamos por buen camino. Todos queremos ganar todo ya. Ojalá que se dé y, si no, seguiremos trabajando para que en dos años se gane”, reiteró.

Monterrey tendrá ahora la oportunidad de acelerar ese proceso y conseguir un resultado importante apenas unos meses después de la llegada de Almeyda.

América será el obstáculo para que Rayados dispute su primera final de la nueva era, en un partido que enfrentará a Almeyda con uno de sus antiguos rivales, pero ahora defendiendo los colores del Monterrey.

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