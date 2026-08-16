Leyendas del fútbol colombiano se unen para ayudar a Colombia tras el terremoto

Mario Yepes lidera el partido ‘Levantemos a Colombia’, una iniciativa que reunirá a figuras del fútbol para ayudar a los damnificados por el terremoto.

Mario Alberto Yepes | VizzorImage.

Las leyendas del fútbol colombiano se reunirán el próximo viernes 21 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá para disputar un partido solidario en beneficio de las familias y comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La iniciativa busca utilizar el deporte como un punto de encuentro para acompañar a quienes ahora enfrentan el difícil proceso de reconstruir sus vidas.

‘Levantemos a Colombia’, un partido por los damnificados

El encuentro, denominado ‘Levantemos a Colombia’, es organizado por el exfutbolista colombiano Mario Yepes, quien hizo un llamado a hinchas, familias, jugadores, empresas y ciudadanos para sumarse a esta jornada de solidaridad. Aunque todavía no se ha confirmado qué exjugadores harán parte del partido, la convocatoria pretende reunir a grandes nombres del fútbol nacional alrededor de una causa que va mucho más allá del deporte.

“Esta vez no vamos a jugar por tres puntos, por una clasificación, por un título o por una copa. Vamos a jugar por el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse”, señaló Yepes en un video publicado en sus redes sociales, en el que invitó a los colombianos a participar de esta iniciativa.

Los organizadores destacaron que la totalidad de los fondos recaudados a través del partido será destinada a las familias y comunidades afectadas por el terremoto, incluyendo a habitantes de los municipios, ciudades y departamentos que sufrieron las consecuencias de la emergencia. De esta manera, el fútbol vuelve a convertirse en una herramienta para movilizar recursos y acompañar a quienes más lo necesitan.

El fútbol colombiano vuelve a unirse por una causa social

“Colombia se unió de una manera extraordinaria para atender esta emergencia. Ahora debemos seguir uniéndonos para reconstruirnos”, agregó Yepes. El exdefensor, que durante su carrera pasó por clubes como River Plate, AC Milan y París Saint-Germain, decidió poner nuevamente el fútbol al servicio del país, esta vez en medio de una de las emergencias más difíciles de los últimos años.

La magnitud de la tragedia explica la importancia de iniciativas como esta. Según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto deja hasta este domingo 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Además, 26.945 viviendas fueron destruidas y otras 127.557 resultaron averiadas.

Durante los últimos días, Colombia también ha recibido muestras de solidaridad desde diferentes sectores y desde otros países. Rescatistas, organizaciones, autoridades y ciudadanos han participado en las labores de atención de la emergencia, mientras han llegado ayudas humanitarias, suministros médicos y diferentes elementos necesarios para atender a las comunidades afectadas.

Sin embargo, cuando está a punto de cumplirse una semana del terremoto, comienza uno de los desafíos más complejos: la reconstrucción de las zonas que quedaron devastadas. En ese contexto, el partido ‘Levantemos a Colombia’ buscará que el fútbol sea nuevamente un punto de unión y que la solidaridad de los colombianos se traduzca en recursos para acompañar a las familias que ahora tienen por delante el reto de volver a empezar.

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