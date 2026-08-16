Deportes Tolima anuncia taquilla solidaria para el partido contra Independiente del Valle: ¿Cómo funciona y dónde comprar boletería?

Los boletos ya están a la venta y la idea del Tolima es seguir ayudando a las víctimas del terremoto y de los incendios en el departamento.

Boletería Tolima vs Independiente del Valle Copa Libertadores | Vizzor

Falta poco para que el Deportes Tolima vuelva a la acción en la Copa Libertadores 2026, el único equipo colombiano que sigue con vida en esa competición. El elenco ‘Pijao’ dio una actualización reciente sobre todo el tema de la boletería, pues el juego de ida está cada vez más cerca.

Recordemos que la fecha inicial de ese compromiso debió aplazarse por todo lo que viene sucediendo a raíz del terremoto en Colombia. La Conmebol confirmó hace unos días que el cotejo se movió para este martes 18 de agosto, día en el que el ‘Vinotinto y Oro’ recibirá a Independiente del Valle en el Manuel Murillo Toro.

El pitazo inicial será a las 7:30 p.m. y el conjunto de Ibagué sacó las boletas a la venta con algunas modificaciones, ya que la idea es también seguir recolectando ayuda humanitaria para las víctimas del temblor. No obstante, como en el departamento también hay emergencia por incendios, se buscarán donaciones para hacerle frente a esa situación.

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Boletería del Tolima vs Independiente del Valle por Copa Libertadores: ¿Dónde se puede comprar?

Antes que nada, el ‘Pijao’ anunció taquilla solidaria para ese encuentro. Eso quiere decir que se va a habilitar un punto de acopio en cada tribuna del estadio. Aparte de eso, el club va a donar 7.200 kilos de arroz y 22.000 litros de agua y esperan que pueda ser mayor, esto con el apoyo de la gente tanto con lo que lleven como con la compra de los tiquetes.

Por otra parte, todo adulto que ingrese a las tribunas de oriental y sur puede llevar a un acompañante, excepto las boletas de cortesía. En norte pueden entrar con un menor de edad. También se mantiene el descuento del 40% a una boleta adicional para la localidad de occidental, esto por medio de la opción de tiquetera.

Todas las boletas y esa tiquetera se pueden adquirir a través de la página oficial de Tuboleta. Sin embargo, los días 17 y 18 de agosto se habilitarán puntos físicos para la venta de boletería. Por ahora no hay confirmación de que alguna tribuna esté agotada.

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Los precios oscilan entre los $41.800 y los $150.000 pesos. La tribuna sur es la más económica, según la tabla de precios que publicó el Tolima. Ahora bien, la hinchada ecuatoriana se ubicará en norte visitante y el valor de la boleta es de $88.000. Debe tener en cuenta que por lo general la empresa de tiquetería cobra un valor adicional por el servicio, el cual también debe tener presente.

UNA NOCHE PARA HACER HISTORIA Y AYUDAR 🇨🇴



Este martes queremos un estadio a reventar, una TRIBU unida y manos llenas de solidaridad para quienes hoy más lo necesitan.



• Todos con sus ayudas. Suma desde una simple botella de agua.



• Si tienes boleta para Oriental o Sur, ven… pic.twitter.com/VCvBl2e7kg — Club Deportes Tolima (@cdtolima) August 16, 2026

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