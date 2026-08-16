¿Cuánto cuesta ir al Estadio Azteca para un partido de Liga MX en el Apertura 2026?

Boletos, estacionamiento, comida y cerveza elevan el presupuesto para asistir a un partido de Liga MX en el Coloso de Santa Úrsula

¿Cuánto gastas en un partido en el Estadio Azteca? | Imago 7

Ir al Estadio Azteca para ver un partido de la Liga MX en el Apertura 2026 requiere un presupuesto que va más allá del boleto. El estacionamiento, las bebidas y los alimentos pueden elevar el gasto por persona, en especial si el aficionado llega en automóvil y compra su acceso vehicular el mismo día del encuentro. América regresó al inmueble para la temporada 2026-27, al igual que Cruz Azul y Atlante tienen al recinto como casa durante este torneo.

Un ejemplo actual permite dimensionar el costo. Para el América vs Atlético de San Luis de la jornada 4 del Apertura 2026, programado para este domingo 16 de agosto, las entradas fueron anunciadas desde 400 pesos en las zonas de cabecera, mientras que algunas localidades alcanzaron los 1,800 pesos en Palcos Club. Entre ambos extremos aparecieron boletos de 700, 800, 1,000 y 1,200 pesos, de acuerdo con la zona elegida.

Esto significa que no existe un precio único para asistir a un partido del campeonato. El rival, la zona y el tipo de encuentro modifican la tarifa. Como referencia, durante el Clásico Joven entre América y Cruz Azul del Clausura 2026 hubo entradas desde 683 pesos y localidades premium que superaron los 9,000 pesos. Para un juego de fase regular como América ante San Luis en el Apertura 2026, el rango publicado fue de 400 a 1,800 pesos.

¿Cuánto cuesta el estacionamiento del Estadio Azteca en el Apertura 2026?

Uno de los gastos que más puede alterar el presupuesto es el estacionamiento. El propio Coloso de Santa Úrsula anunció para sus partidos una tarifa de 450 pesos si el acceso se compra con anticipación a través de Fanki. Sin embargo, el precio sube a 1,000 pesos el día del evento, siempre que todavía existan lugares disponibles.

La diferencia es de 550 pesos por el mismo servicio. Así, un aficionado que acuda solo en automóvil puede pagar más por dejar su vehículo que por entrar a determinadas zonas del estadio. En un partido con boleto de 400 pesos, el estacionamiento adquirido el mismo día representa dos veces y media el costo de la entrada.

El costo de mil pesos no es una referencia de torneos anteriores. La administración del inmueble difundió esa tarifa el 14 de agosto de 2026 para los eventos del estadio: 450 pesos en venta anticipada y 1,000 pesos el día del partido. Por ese motivo, comprar el acceso vehicular antes del encuentro puede reducir de forma importante el gasto total.

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Compra anticipadamente tu lugar en el Estadio Banorte por $450 MXN a través de FANKI. pic.twitter.com/cwYpUGxJiw — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) August 13, 2026

¿Cuánto cuestan las cervezas y los refrescos en el Estadio Azteca?

A la entrada y el estacionamiento se agrega el consumo dentro del inmueble. La lista de precios publicada tras la reapertura del Estadio Banorte estableció la cerveza Corona en 200 pesos, la Corona Cero en 210 pesos, Michelob Ultra en 210 y una michelada en 280 pesos. El vaso preparado para michelada se reportó en 80 pesos.

Para quienes no consumen alcohol, el precio publicado para Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero y refrescos de sabor fue de 120 pesos. Una botella de agua natural o mineral se colocó en 80 pesos, mientras que un Powerade de 500 mililitros alcanzó los 120 pesos.

Estos precios corresponden a la lista dada a conocer tras la reapertura del estadio en marzo de 2026. Hasta el 16 de agosto no existe una nueva lista pública que confirme una modificación general para todos los juegos del Apertura 2026, por lo que deben utilizarse como referencia de consumo y no como una tarifa invariable para cada partido.

¿Cuánto cuesta comer dentro del Estadio Azteca?

La comida también puede sumar entre 100 y 300 pesos por persona. Entre los precios publicados se encuentran esquites en 110 pesos, papas y palomitas en 120, pizza en 130, tacos de cochinita en 150 y hot dog tradicional en 180 pesos. Una orden de tacos al pastor o de bistec costaba 230 pesos, mientras que los tacos campechanos se ubicaron en 250 y una orden de dos tacos de arrachera en 300 pesos.

Por ejemplo, una persona que compre una cerveza de 200 pesos y un hot dog de 180 gastará otros 380 pesos dentro del estadio. Si además adquiere un refresco de 120 pesos, el consumo alcanza los 500 pesos. La cantidad puede aumentar si compra una segunda cerveza, una michelada o algún otro alimento.

¿Cuánto dinero puede gastar una persona para ver un partido de Liga MX?

Con las tarifas publicadas para el Apertura 2026 y los precios de consumo disponibles, estos son algunos escenarios posibles para un aficionado. Los cálculos no incluyen comisiones de la boletera, gasolina, transporte hasta el estadio, mercancía oficial ni compras fuera del inmueble.

Concepto Opción económica Opción con estacionamiento el día del partido Boleto $400 $400 Estacionamiento $450 $1,000 Cerveza $200 $200 Refresco $120 $120 Hot dog $180 $180 Total $1,350 $1,900

Así, una visita al Estadio Azteca puede rondar los 1,350 pesos por persona con uno de los boletos de menor precio, estacionamiento anticipado, una cerveza, un refresco y un alimento. Si el aficionado paga los mil pesos de estacionamiento el mismo día, el gasto bajo el mismo ejemplo sube a 1,900 pesos.

El presupuesto puede superar con facilidad los 2,000 pesos cuando se elige una localidad más cara. Con un boleto de 1,000 pesos, estacionamiento de 1,000, una cerveza de 200 y una orden de tacos al pastor de 230, la cuenta queda en 2,430 pesos por una persona. Con una entrada de Palcos Club de 1,800 pesos y los mismos gastos, el desembolso alcanza los 3,230 pesos.

El estacionamiento se convierte en uno de los puntos que más modifica la cuenta. Para una familia o un grupo que llegue en el mismo automóvil, ese costo puede repartirse entre varias personas, mientras que para quien viaje solo representa hasta mil pesos adicionales. La alternativa para reducir el presupuesto pasa por adquirir el estacionamiento con anticipación o acudir al inmueble sin automóvil.

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