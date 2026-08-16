Calendario SEP: ¿Cuándo inician las clases del ciclo escolar 2026-2027?

La SEP fijó el regreso a clases para el 31 de agosto; el calendario tendrá 185 días para preescolar, primaria y secundaria en México

Inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027. | Reuters

Las vacaciones de verano entran en su recta final para millones de estudiantes en México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el lunes 31 de agosto de 2026 en las escuelas públicas y particulares de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional. La fecha aplica para preescolar, primaria y secundaria en las 32 entidades del país.

El calendario publicado por la autoridad educativa contempla 185 días de clases para educación básica y terminará el viernes 9 de julio de 2027. Este dato es importante porque algunas publicaciones han mencionado 190 días; sin embargo, la SEP especifica que los 190 días corresponden al calendario de educación normal y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros, cuyo ciclo terminará el 13 de julio de 2027.

Antes de recibir a los estudiantes, el personal docente tendrá actividades establecidas por la SEP. La Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar se realizará del 24 al 28 de agosto, por lo que esa semana todavía no habrá clases para alumnos de educación básica. Para educación normal, el periodo de Planeación y Habilitación Docente está programado del 17 al 28 de agosto.

La publicación del calendario también permite a madres, padres, tutores y estudiantes organizar desde ahora los descansos, sesiones de Consejo Técnico Escolar, vacaciones y fechas de preinscripción. El documento tiene validez nacional para los planteles incorporados al Sistema Educativo Nacional.

SEP: ¿Cuándo se acaban las vacaciones e inicia el ciclo escolar 2026-2027?

Para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, el regreso a las aulas será el lunes 31 de agosto de 2026. En términos prácticos, el receso de verano previo al nuevo ciclo concluye antes de esa fecha, pues la SEP marca el 31 de agosto como el primer día oficial de clases.

Una vez iniciado el curso, el primer Consejo Técnico Escolar ordinario llegará el viernes 25 de septiembre de 2026, fecha en la que los estudiantes no tendrán clases. Después habrá otras siete sesiones de CTE repartidas entre octubre de 2026 y junio de 2027.

El calendario tendrá dos periodos de receso escolar. El primero comenzará el 21 de diciembre de 2026 y concluirá el 5 de enero de 2027. El 6 de enero también aparece como suspensión de labores docentes, por lo que el regreso a las aulas después del periodo de fin de año será el jueves 7 de enero de 2027. El segundo receso está establecido del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Calendario SEP: estas son las fechas claves del ciclo escolar 2026 -2027

Uno de los puntos principales del calendario son los Consejos Técnicos Escolares. Además de la fase intensiva del 24 al 28 de agosto, la SEP contempla ocho sesiones ordinarias: 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026; así como 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027. En esos días no habrá clases para los estudiantes.

Las suspensiones de labores docentes previstas por el calendario serán el 16 de septiembre, 2 de noviembre, 16 de noviembre y 25 de diciembre de 2026. Para 2027 aparecen el 1 de enero, 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo. Estas fechas se suman a los CTE y a los periodos de receso para determinar los días sin actividades frente a grupo.

Para las familias que deberán realizar un cambio de nivel durante el siguiente ciclo, otra fecha que conviene guardar es febrero. Las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo 2027-2028 se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027, según la información oficial. Estas son las principales fechas del calendario:

24 al 28 de agosto de 2026: Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar.

31 de agosto de 2026: inicio de clases.

25 de septiembre: Consejo Técnico Escolar.

30 de octubre: Consejo Técnico Escolar.

27 de noviembre: Consejo Técnico Escolar.

21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027: primer receso escolar.

7 de enero de 2027: regreso a clases después del receso.

29 de enero: Consejo Técnico Escolar.

2 al 12 de febrero: preinscripciones para el ciclo 2027-2028.

26 de febrero: Consejo Técnico Escolar.

22 de marzo al 3 de abril: segundo receso escolar.

30 de abril: Consejo Técnico Escolar.

28 de mayo: Consejo Técnico Escolar.

25 de junio: último Consejo Técnico Escolar ordinario.

9 de julio de 2027: fin de clases de educación básica.

De esta forma, el lunes 31 de agosto será la fecha que marque el regreso a clases de educación básica en México. A partir de ese día comenzará un calendario de 185 jornadas que se extenderá hasta el 9 de julio de 2027, con dos periodos de receso, ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar y las suspensiones establecidas por la SEP.

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