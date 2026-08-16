¡Misión cumplida! Leonardo Castro rompe en llanto al cumplir con éxito su recolección de ayuda humanitaria

El futbolista, junto a su esposa y todas las personas que colaboraron a su causa, cumplieron con esa noble labor.

Leonardo Castro ayuda a Pereira | Capturas @leonardocastrol23

Desde hace unos días Leonardo Castro está en la labor de recolectar ayudas para las personas que pasan dificultades por el terremoto, sobre todo para los ciudadanos de Pereira. Por medio de sus redes sociales el delantero de Millonarios dio a conocer que fue exitosa la iniciativa y hasta le alcanzó para llenar varios camiones.

Junto a su esposa, Daniela Múnera, desde el pasado miércoles 12 de agosto anunciaron que iban a abrir un centro de acopio con el fin de aportarle algo a los damnificados. Ellos hicieron las primeras donaciones y de a poco las personas comenzaron a unirse a su causa.

La idea principal de ‘Leo’ era llenar un camión con destino a Pereira, una ciudad a la cual él le tiene mucho aprecio por haber jugado en el ‘Grande Matecaña’ hace unos años. Recordemos que también fue campeón en dicha institución, algo que marcó su paso por el club.

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Objetivo cumplido, llanto de agradecimiento

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, Castro detalló que ese primer furgón se lleno en su totalidad. El goleador, su pareja y todas las personas que ayudaron lograron armar varios mercados que irán directamente a las víctimas de Pereira. Pero la buena noticia no para ahí y hay otra región que se va a ver beneficiada.

‘Leo’ informó que las donaciones llegaron en masa y se pudieron llenar tres camiones en total para Pereira. Por otra parte, indicó que hay insumos para enviar a Buenaventura, municipio del Valle del Cauca, otros de los más afectados por el sismo.

Las lágrimas de Leonardo Castro tras llenar el camión que viaja con ayudas hacia Pereira. pic.twitter.com/oFIa0nnRvx — Comunicando Belén (@comunicandobel) August 16, 2026

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En videos anteriores el jugador fijo que él mismo viajará hasta Pereira a entregar esas donaciones de manera personal. Ahora solo resta esperar que los camiones lleguen a buen puerto y que los damnificados puedan recibir esos víveres lo más pronto posible.

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