Águilas Doradas vs Deportivo Pereira, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 11

Conoce el horario y canal para ver a Águilas Doradas contra Deportivo Pereira este 18 de septiembre. También varios datos como previa.

Águilas Doradas vs Pereira en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Águilas Doradas vs Deportivo Pereira y dónde ver en vivo hoy 18 de septiembre de 2026?

El partido entre los equipos paisas, uno de Antioquia y el otro del Eje Cafetero, dará inicio a las 4:00 p.m. y es por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso tiene transmisión por Win Sports + y también por su plataforma de suscripción de Win Play vía online.

Alineaciones de Águilas Doradas vs Deportivo Pereira: así salen a la fecha11 de la Liga Betplay 2026-II

Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera, Jhon Ontaneda, Nicolás Lara, Javier Mena; Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Fabián Charales; Éduar Arizalas, Juan Ávalo y Antony Vásquez.

Deportivo Pereira: Juan Miguel Betancourth; Wálmer Pacheco, Ríchard Rentería, Danielo Ortiz, Tobías Bovone; Éderson Moreno, Jorge Bermúdez, Jordy Monroy; Yúber Quiñones, Sebastián Acosta y Jhon Largacha.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 11 de Liga Betplay 2026?

Se enfrentan dos equipos que están fuera de los ocho y que han tenido un rendimiento bastante irregular en lo que va del torneo finalización. Ambos vienen de perder en su partido inmediatamente anterior, lo que hace que la necesidad de sumar sea más marcada. Sin embargo, el favoritismo se inclina un poco más hacia el lado de Águilas Doradas por la localía y porque al comienzo de semestre mostró mayor regularidad. Se estima un encuentro con más de 2.5 goles.

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