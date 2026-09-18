Juan Fernando Quintero sale entre botellazos del Américo Montanini

Después del empate a dos goles entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Independiente Medellín, Juan Fernando Quintero estuvo a centímetros de recibir un botellazo.

Juan Fernando Quintero en Bucaramanga | Vizzor

Se sigue poniendo a punto el calendario de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El Deportivo Independiente Medellín, comandado por Juan Fernando Quintero, visitó el Estadio Américo Montanini para verse las caras con el Atlético Bucaramanga. El partido terminó en empate a dos goles, pero todo se vio opacado por los incidentes tras finalizar el encuentro.

Juan Fernando Quintero no solamente anotó su primer gol desde que regresó al Fútbol Profesional Colombiano. Sino que también fue el protagonista del suceso con un “hincha” del equipo ‘leopardo’. Felix Charrupí y Luciano Pons anotaron para el local. Mientras que, aparte del capitán, Jeison Medina se hizo presente en las redes contrarias por parte del ‘poderoso’.

Con este resultado, el Atlético Bucaramanga se sigue consolidando como el único equipo invicto del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2026. Al otro lado de la vereda, Deportivo Independiente Medellín quedó con un sinsabor. Pues, desde el minuto 16 jugó con un hombre de más tras la expulsión de Fabián Sambueza.

Juan Fernando Quintero no solo esquiva patadas, también botellas

Tras toda la parafernalia de la finalización de un partido de Liga BetPlay Dimayor 2026-II, Juan Fernando Quintero fue elegido la figura de la cancha y por ende el último futbolista en dirigirse al camerino. Justamente, ese fue el momento exacto en el que en las escaleras para ingresar al túnel del Américo Montanini, un “hincha” del Atlético Bucaramanga arroja una botella hacía la humanidad del futbolista.

❌ VERGONZOSO: Un “hincha” de Bucaramanga le tira una botella a Juan Fernando Quintero al finalizar el partido.



La madurez de Juanfer para asumir la situación 👏🏻 pic.twitter.com/1YQIE6TUjL — Cristian Camilo Ortiz Hoyos (@CamiloOrtiz_ok) September 18, 2026

Después de que el botellazo le rosará el brazo, el capitán del Deportivo Independiente Medellín frena su paso y mira fijamente a la persona que ejecutó la acción. Un acto de madurez y valentía que expone a los inadaptados que se hacen pasar por hinchas de los diferentes equipos del Fútbol Profesional Colombiano.

Un acto repudiable que aunque no es de tanta gravedad como lo que se ha vivido recientemente en el Estadio Nemesio Camacho El Campín con la batalla campal entre barras de América y Santa Fe. O lo acontecido en Valledupar con la invasión de hinchas del Junior y lo sucedido en Cali con la afición del conjunto ‘azucarero’. También pone en el ojo del huracán el comportamiento de los aficionados del fútbol en Colombia.

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