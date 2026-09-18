Henry Martín calienta el América vs Chivas: “No importa en el lugar que llegues”

El América recibirá a las Chivas este sábado 19 de septiembre en el Estadio Azteca, un partido que podría definir el liderato del Apertura 2026

Henry Martín, contundente previo al América vs Chivas | Imago7

El Club América recibirá a las Chivas del Guadalajara en el Estadio Azteca este sábado 19 de septiembre, como parte de la jornada 9 del Apertura 2026 y, aunque el conjunto tapatío supera a las Águilas apenas por un punto, la sensación general es que el combinado azulcrema todavía se encuentra en búsqueda de una identidad de la mano de Guillermo Almada. Sin embargo, para Henry Martín, el Clásico de Clásicos se juega distinto al resto del torneo y poco importa cómo llegan ambos equipos.

Henry Martín habló con los medios de comunicación un día antes del Clásico Nacional, un partido que podría definir los primeros lugares de la tabla del Apertura 2026. Guadalajara se encuentra como sublíder con 17 puntos, apenas uno por encima del América, que marcha en la tercera posición con un partido menos.

“Los Clásicos nunca son iguales. No importa el lugar en el que llegues; es más, nosotros tenemos un partido pendiente. No importa el lugar al que llegues en un Clásico. Nos ha tocado llegar muy abajo o muy arriba y el resultado dependerá únicamente de lo que uno haga dentro de la cancha. Muy ansioso, muy deseoso de lograrlo y darle una alegría a la gente. Sabemos que se lo merecen. Hemos quedado a deber en esa parte. Estamos con muchas ganas de salir a la cancha, estamos en casa con nuestra gente, esperamos que llene el estadio porque el apoyo es indispensable, tanto para que el equipo rival sienta esa presión como para nosotros sentir el respaldo de nuestra gente”, declaró el delantero de las Águilas.

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El Rebaño Sagrado parece haber retomado el ritmo con Gabriel Milito en el banquillo, mientras que el América atraviesa un proceso de reconstrucción con Guillermo Almada, técnico que apenas comienza a edificar las bases de un equipo que cuenta con poco tiempo para encontrar su mejor versión ante la presión que suele acompañar al conjunto azulcrema.

Henry Martín arropa a Carlos Álvarez

Pese a que los jugadores del América y Chivas entienden a la perfección lo que se juega en un Clásico de Clásicos, Carlos Álvarez apenas vivirá su primera experiencia en este partido. El jugador español llegó en la recta final del pasado mercado de fichajes; sin embargo, Henry Martín admitió que se encargó de contextualizar a su nuevo compañero para dejarle en claro todo lo que hay en torno al partido más esperado en el calendario de la Liga MX.

“A él le dije: ‘Este es el Clásico de México, así como lo escuchas. Se paraliza todo México. Vas a ver el estadio, se va a llenar. Esto es otra cosa, otro juego. No importa el lugar en que llegues, importa lo que hagas en la cancha. La pelota, hasta el último centímetro, hay que pelearla. No importan los 11 que inician; importan más los que entran de cambio, que entren finos y conectados para mantener un marcador o darle la vuelta al marcador’”, sentenció.

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