Cuándo y contra quién juega Saprissa por un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027

Los ‘morados’ tienen una oportunidad más.

Saprissa se prepara para el Clásico | X: @SaprissaOficial

El equipo de Saprissa no pudo cumplir el principal objetivo que tenía en este semestre que era llegar a la final de la Copa Centroamericana 2026. Tras caer en la instancia de cuartos de final a manos del Cartaginés, los ‘morados’ dejaron escapar la oportunidad de meterse en semifinales y así concretar además su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, pero tendrán una oportunidad más.

De acuerdo al reglamento de competencia, la Copa Centroamericana otorga seis cupos a la Copa de Campeones de la Concacaf, cuatro correspondientes a los semifinalistas (Alajuelense, Olimpia, Motagua y Cartaginés) y otros dos que saldrán de los ganadores de los duelos entre los cuatro que se quedaron en la instancia de cuartos de final, Saprissa, Firpo, Marathon y Alianza.

El caso es que el equipo de Saprissa se enfrentará a Luis Ángel Firpo, que viene de caer frente a Olimpia. Y, como sumó más cantidad de puntos que su rival, tendrá la posibilidad de definir la serie en su estadio. Será la última oportunidad del equipo para conseguir el boleto al torneo más prestigioso del continente.

Respecto de la otra llave que definirá al sexto clasificado, se definirá entre Marathon, que viene de caer en la serie contra el Alajuelense y Alianza, que cayó frente a Olimpia. De esa manera, se unirán a Alajuelense, Olimpia, Motagua y Cartaginés en dicha competencia.

Cuándo juega Saprissa vs Firpo

Miércoles 21 de octubre

L.A. Firpo (SLV) vs. Deportivo Saprissa (CRC)

Estadio Jorge “El Mágico” González

6:30 p. m.

ESPN y Disney+

Miércoles 28 de octubre

Deportivo Saprissa (CRC) vs. L.A. Firpo (SLV)

Estadio Ricardo Saprissa Aymá

6:30 p. m.

ESPN y Disney+

¿Cómo funcionan los repechajes de la Copa Centroamericana 2026?

Los cuatro equipos eliminados en los cuartos de final disputarán el Play-In de la Copa Centroamericana. La ronda estará compuesta por dos eliminatorias que se jugarán a partidos de ida y vuelta, por lo que cada club tendrá un encuentro como local y otro como visitante.

MÁS INFORMACIÓN: El espectacular premio que recibirán los semifinalistas de la Centroamericana 2026

La recompensa es especialmente importante: los dos ganadores de las series conseguirán la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. De esta manera, no será necesario alcanzar las semifinales de la Copa Centroamericana para acceder al principal torneo de clubes de la región.

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