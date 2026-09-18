Brian Rodríguez rechaza que quiera irse del América: “Me molesta lo que se dice”

El atacante habló sobre la presión de enfrentar a Chivas, los ajustes tras la derrota ante Cruz Azul y los cambios en la defensa azulcrema

El ‘Rayito’ destacala presión de agnar sí o sí el Clásico | Imago7

Brian Rodríguez habló ante los medios antes de una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas, encuentro correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026. El atacante uruguayo reconoció el peso que tiene este partido dentro del calendario y señaló que el conjunto azulcrema deberá corregir los errores cometidos en su presentación anterior ante Cruz Azul.

El encuentro está programado para este sábado 19 de septiembre en el Estadio Azteca. Chivas llega con 17 puntos después de vencer 3-0 a Pumas, mientras América tiene 16 unidades y viene de perder 4-3 frente a Cruz Azul, resultado que terminó con su invicto en el campeonato. Las Águilas, sin embargo, tienen un encuentro pendiente.

Brian Rodríguez explica qué significa disputar un América vs Chivas

Rodríguez aseguró que, después de haber participado en varios enfrentamientos contra Guadalajara desde su llegada al futbol mexicano, entiende la dimensión que tiene representar al América en este encuentro. El uruguayo ha experimentado victorias, derrotas y empates en esta rivalidad, pero mantiene el mismo significado cada vez que llega el Clásico. “Muchísimo. Creo que es el clásico más importante que se puede vivir en el campeonato mexicano. Ya he jugado muchos, he ganado, he perdido y he empatado. Para mí es un orgullo tremendo vestir la camiseta del América en un clásico con tanta magnitud. Lo disfrutaré si me toca jugar, eso más que nada”, explicó.

El atacante también rechazó que la posición en la tabla determine lo que pueda ocurrir este sábado. En declaraciones difundidas en la previa, sostuvo que en un Clásico no necesariamente existe un favorito y que el orgullo de cada institución modifica el escenario del encuentro, pese al momento que atraviese cada equipo.

La presión de ganar sí o sí

Para Brian Rodríguez, el contexto de un América contra Chivas también genera una obligación distinta a la de otros partidos del torneo. El futbolista consideró que existe una presión particular alrededor del resultado y que pequeños detalles pueden definir el partido. “Sin duda. Creo que los clásicos, como dije anteriormente, se tienen que ganar, no hay excusa. Es el único partido del torneo en el que hay cierta presión por ser un clásico. Llegaremos de mejor manera y hay que estar muy atentos. Estos partidos son detalles. No creo que sea el mismo partido que contra Cruz Azul, la verdad. Esperemos que mañana seamos nosotros los afortunados”, señaló.

América llega después de permitir cuatro anotaciones frente a Cruz Azul en la Jornada 8, una derrota que cortó su inicio sin tropiezos en Liga MX. Rodríguez descartó que ese encuentro necesariamente marque el desarrollo del duelo frente a Guadalajara y puso el foco en los ajustes realizados durante la semana.

La responsabilidad de los jugadores que vivirán su primer Clásico

El mercado de fichajes modificó parte de la plantilla del América y varios futbolistas podrían tener su primera experiencia en un Clásico Nacional. Entre las incorporaciones recientes aparecen Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Miguel Borja, Carlos Álvarez y Óscar Perea, además de otros movimientos realizados por el club durante el semestre.

Brian explicó que los jugadores con mayor recorrido dentro del plantel también deben transmitir a los recién llegados qué representa este encuentro. Para el uruguayo, la personalidad será uno de los factores que necesitarán quienes tengan participación ante Chivas. “Sin duda. Como dije anteriormente, un partido de estos no es un partido cualquiera. Son jugadores con mucha personalidad los que tienen que jugar, los que tienen que aparecer. Creo que los tenemos en el plantel y espero que mañana se vea”, afirmó.

América busca corregir los errores defensivos ante Chivas

Uno de los puntos que América trabajó durante la semana fue el funcionamiento colectivo después de los cuatro goles recibidos frente a Cruz Azul. Rodríguez destacó que la responsabilidad no corresponde únicamente a los defensores y pidió mayor intensidad desde los futbolistas ubicados en ataque. “No tendré que decirlo, simplemente mañana se tiene que demostrar dentro de la cancha. Tanto yo como mis compañeros, jugamos 11. A pesar de lo individual que se puede notar en algunos partidos, somos 11, somos un equipo, más la gente que está en el banquillo. Eso tenemos que demostrar: ser un equipo, ser más intensos, ser responsables, no cometer los errores que cometimos el otro día y salir victoriosos”, declaró.

El uruguayo profundizó en el trabajo realizado por el equipo y señaló que la presión debe comenzar desde la zona ofensiva para reducir las situaciones que terminan llegando a la última línea. “Interiormente en el club lo trabajamos muchísimo esta semana y no se pueden cometer esos errores con la calidad que tienen los demás, así como los demás no pueden cometerlos contra nosotros. No solamente es la parte defensiva; nosotros, en la parte superior, tenemos que presionar de diferente manera, ser más intensos para que esos errores no lleguen atrás”, agregó.

La salida de Sebastián Cáceres y la llegada de Santiago Bueno

La defensa del América tuvo modificaciones durante el cierre del mercado. Sebastián Cáceres salió del club para incorporarse al Celta de Vigo y su compatriota Santiago Bueno llegó procedente del Wolverhampton en calidad de préstamo, movimiento confirmado por las Águilas el 11 de septiembre.

Rodríguez reconoció el peso que había adquirido Cáceres dentro del equipo y respaldó a Bueno, a quien conoce desde antes de su llegada a México. El nuevo central americanista pasó tres temporadas con Wolverhampton y también cuenta con experiencia en Girona antes de incorporarse al futbol inglés. “Tal cual. Creo que la salida de Seba nos ha jodido un poquito. Obviamente sabíamos el peso que tiene Seba atrás, la responsabilidad y lo que ha crecido en el aspecto físico y técnico desde su llegada a México, con su ida a la selección y al Mundial. Santiago tiene ese potencial, creo que lo ha demostrado muchas veces en la Premier League. Lo conozco muy bien, sé lo que puede dar al América y sé que se va a partir la madre, como dicen ustedes. Esperemos que el americanismo lo apoye también, como me apoyó a mí”, expresó.

Bueno, de 27 años, llegó para ocupar el espacio que dejó Cáceres en la defensa y el propio jugador reveló a su llegada a México que había conversado con Brian Rodríguez y Raúl Jiménez sobre lo que significa jugar para el América.

Brian Rodríguez aclara los rumores sobre una posible salida del América

El atacante también respondió sobre las versiones que lo han relacionado con una posible salida del conjunto azulcrema. Rodríguez sostuvo que las ofertas son consecuencia de su rendimiento y aseguró que mantiene comunicación directa con Santiago Baños y las personas encargadas de analizar cualquier movimiento relacionado con su futuro. “No, la verdad no he tenido mucho problema con eso porque lo que hago bien dentro de la cancha es lo que refleja ese tipo de ofertas. Estoy muy tranquilo en ese sentido porque siempre lo he hablado con Santiago y con la gente con la que tengo que hablar. Sí me molesta a veces cuando dicen que yo me quiero ir, cuando no es así; me molesta mucho, pero ¿qué puedo hacer? Simplemente juego al fútbol, lo hago de buena manera y bienvenidas sean las ofertas”, concluyó.

Con su futuro apartado momentáneamente de la conversación, Brian Rodríguez concentró su mensaje en el Clásico Nacional y en la respuesta colectiva que espera del América. Las Águilas recibirán a un Guadalajara que llega por encima de ellas en la clasificación y que buscará extender su momento en el torneo; el conjunto de Coapa intentará recuperar puntos después de la caída en el Clásico Joven.

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