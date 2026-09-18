Millonarios tiene un hospital para recibir a Boyacá Chicó: más lesionados se suman a la lista

El Embajador informó sobre cuatro futbolistas que avanzan en sus procesos de recuperación y preocupan la actualidad del equipo.

Leonardo Castro, en un entrenamiento. – Millonarios FC.

Uno de los graves inconvenientes que le vienen costando a Millonarios para su rendimientos en los últimos semestres son las lesiones. Desde hace un par de semanas, el problema con las bajas se ha venido acrecentado en el cuadro Embajador y el duelo como local frente a Boyacá Chicó, válido por la jornada 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, tendrá varias ausencias de peso que no estarán en el juego de este sábado.

Este viernes, a 24 horas de disputar el encuentro en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el club informó sobre cuatro jugadores afectados. El primero es Carlos Darwin Quintero, quien padece una lesión muscular del bíceps femoral derecho. El centrocampista, que tuvo una destacada actuación en la reciente victoria en visita a Cúcuta Deportivo no estará dentro de la lista de convocados.

El reporte médico también detalla que Leonardo Castro sufrió una contusión en el cuello del pie izquierdo, que es la zona que está sobre el empeine a la altura del tobillo. Sobre el atacante no se indica un tiempo de baja aproximado, pero es un problema menor que suele tardar una semana en recuperarse. Se presume entonces que Rodrigo Contreras será el centrodelantero titular.

Además, se detalla el avance positivo en el alta de Leonai Souza. El centrocampista brasileño ya está bien de un inconveniente muscular y ha iniciado los trabajos para su readaptación física. Por fortuna, la zona de contención tiene varias alternativas, pero se presume que Rodrigo Ureña y Mateo García volverán a aparecer como la dupla más frecuente en el medio

Finalmente, Samuel Martín ya cumplió con la incapacidad de cuatro días tras el codazo que Kevin Tamayo le dio en Cúcuta y que le ocasionó una contusión cerebral. El habitual lateral derecho ya regresó a los entrenamientos y también hay expectativa por saber cuándo regresará. Ese lugar del campo es actualmente el más complicado para alternar en el equipo bogotano y el centrocampista Sebastián Viveros asumiría su lugar. Vale la pena recordar que Jhomier Guerrero sufrió una fractura en el peroné y estará unos dos meses por fuera.

Con un rendimiento un poco superior al 50% y la cantidad de partidos al día, Millonarios debe salir a buscar los tres puntos para irse armando su lugar dentro del grupo de ocho que clasificará a los cuadrangulares semifinales. La mayoría de equipos tienen varios encuentros aplazados, así que aparecer en la segunda posición de la tabla no es una garantía hoy en día.

Antes del partido, Millonarios realizará el evento en el que le dará la bienvenida a Juan Guillermo Cuadrado. El ícono de la Selección Colombia ya fue presentado oficialmente, pero todavía no puede jugar por una sanción que arrastra de cuando jugaba con el Pisa de Italia.

En ese orden de ideas, la alineación titular de Millonarios sería con Javier Burrai en el arco. La línea defensiva estaría compuesta por Sebastián Viveros, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro y Sebastián Valencia. Por su parte, Rodrigo Ureña, Mateo García y Daniel Ruiz ocuparían el medio. Finalmente Andrey Estupiñán, Rodrigo Contreras y Francisco Chaverra buscarían los goles en el frente de ataque.

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