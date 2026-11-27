Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga buscan puntos vitales en la tercera fecha de cuadrangulares. El partido es a las 6:35 p.m.

Cali vs Bucaramanga en vivo por cuadrangulares | Claro Sports

Arranca la tercera jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II y el grupo B abre la actividad con el enfrentamiento entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar de a tres porque solo tienen un punto en la tabla, razón por la cual este partido define gran parte de su futuro para lo que resta de la fase.

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga y dónde ver en vivo hoy 27 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo caleño y el bumangués, correspondiente a la tercera fecha del torneo finalización, comienza a las 6:35 p.m. y será en el estadio del Deportivo Cali. La transmisión por televisión está a cargo de Win Sports +, canal que debe activar por su cableoperador preferido. Otra alternativa es por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga: así salen a la fecha 3 de cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II

Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Leyser Chaverra, Daniel Giraldo; Alexis Castillo Manyoma, Nicolás Benedetti, Johan Martínez y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.

Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Aldair Gutiérrez, José Ortiz, Carlos Romaña, Fredy Hinestroza; Félix Charrupí, Fabry Castro, Leonardo Flores; Luciano Pons, Fabián Sambueza y Emerson Batalla. DT: Pablo Peirano.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 3 de Liga Betplay 2026?

Tanto el Cali como el Bucaramanga comparten que han empatado un partido y han perdido otro en la dos fechas que van de los cuadrangulares. En su juego del todos contra todos, que precisamente fue en Palmaseca, quedó en igualdad 1-1. Con ese panorama, las probabilidades para este encuentro es que se pueda repetir una paridad o que el local salga triunfante del cotejo.

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