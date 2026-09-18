Posibles alineaciones de Millonarios vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos sobre el juego entre Millonarios y Boyacá Chicó.

Millonarios vs Boyacá Chicó, previa | Claro Sports

Se abre la acción sabatina de la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Millonarios recibe en su casa, el Estadio Nemesio Camacho El Campín, a Boyacá Chicó. Un partido que choca equipos con realidades completamente diferentes y que, por ahora, significará la primera fecha de suspensión de Juan Guillermo Cuadrado.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formará Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Rodrigo Ureña, Mateo García, Francisco Chaverra, Carlos Darwin Quintero, Andrey Estupiñán; Leonardo Castro. D.T.: Alberto Gamero.

Posible alineación confirmada del Boyacá Chicó para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formará Boyacá Chicó: David Agudelo; Jhonier Alomía, Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Juan Camilo Quiceno; Sebastián Salazar, Juan Díaz, Estiven Sarria; Jacobo Pimentel, Santiago Mera y Felipe Cifuentes. D.T.: Jhon Gómez.

¿Cómo y dónde ver a Millonarios vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 11, tendrá su pitazo inicial este lunes a las 2:00 p.m. (hora COL) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Win+ Fútbol transmitirá el compromiso, así como Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos de Millonarios

13.09.2026 | Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios | Fecha 10.

10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali | Fecha 5.

06.09.2026 | Deportivo Pereira 1-1 Millonarios | Fecha 9.

02.09.2026 | Independiente Santa Fe 3-2 Millonarios | Fecha 16.

30.08.2026 | Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá | Fecha 8.

Últimos partidos del Boyacá Chicó

15.09.2026 | Boyacá Chicó 1-2 Alianza FC | Fecha 3.

12.09.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Independiente Medellín | Fecha 10.

05.09.2026 | Boyacá Chicó 2-0 Once Caldas | Fecha 9.

30.08.2026 | Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó | Fecha 8.

26.08.2026 | Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza | Fecha 7.

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