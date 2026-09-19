Problemas para Pablo Repetto: Santa Fe confirma las lesiones de Emerson Rodríguez y Mateo Puerta

Con lesiones de Emerson Rodríguez y Mateo Puerta, Independiente Santa Fe ajusta su nómina para el próximo partido ante Alianza.

Mateo Puerta y Emerson Rodríguez de Santa Fe | Vizzor Image

Independiente Santa Fe sigue pasando el trago amargo que le dejó la eliminación de la Copa Sudamericana hace unos días a manos de Vasco da Gama. Ahora el cuadro ‘Cardenal’ debe poner toda su energía en lo local, que es clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPay y pelear la Copa.

El partido más cercano que tiene el ‘León’ es contra Alianza, el cual es por la fecha 11 del torneo finalización. Para ese enfrentamiento Pablo Repetto tiene dos bajas importantes, ya que son futbolistas que entraron al departamento médico. Resta esperar que no sea tan extensa su fase de recuperación.

Ahora bien, eso obliga al entrenador a encontrar variantes y ajustar su nómina para afrontar ese compromiso y los que vienen en el calendario. Las ausencias se distribuyen en ambas zonas del campo, pues una de ellas es en ataque y la otra en defensa.

El último parte médico de Santa Fe

El cuadro ‘Cardenal’ informó recientemente que Emerson Rodríguez tiene una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. Recordemos que el extremo es uno de los refuerzos que llegó para la actual temporada. Inclusive ya venía ganándose un puesto en el planteamiento principal del técnico Repetto.

Por otra parte, Mateo Puerta presenta una lesión muscular en el aductor derecho, añade el texto de Santa Fe. Ambos ya están en proceso de recuperación y la incapacidad se determinará según la evolución que tengan. De momento no entraron para la convocatoria ante Alianza.

¡Pronta recuperación Leones 🦁!https://t.co/6aJGtblUbC — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 19, 2026

Tener presente que ese cotejo es a partir de las 4:05 p.m. en el Armando Maestre Pavajeu este sábado 19 de septiembre. Por Liga BetPlay Santa Fe viene de ganarle al Deportes Tolima, mientras que Alianza derrotó al Boyacá Chicó en Tunja.

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