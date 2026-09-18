Posibles alineaciones de Alianza FC vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports se pueden enterar de toda la antesala del partido entre Alianza FC e Independiente Santa Fe.

Alianza vs Santa Fe, previa | Claro Sports

Sigue acción sabatina de la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Alianza FC hace las veces de local en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar para recibir a Independiente Santa Fe. Un juego que será la apertura de la era post Copa Sudamericana del conjunto ‘cardenal’.

Posible alineación de Alianza FC para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formará Alianza: Eduar Esteban; Israel Alba, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Jhair Castillo; Déinner Quiñones, Jesús Muñoz, Felipe Pardo y Cristian Vergara. DT: Flabio Torres.

Posible alineación confirmada de Independiente Santa Fe para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formará Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Emerson Rodríguez y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 11, tendrá su pitazo inicial este lunes a las 4:05 p.m. (hora COL) en el Estadio Armando Maestre Pavajeau. Win Sports TV Fútbol transmitirá el compromiso, así como Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos de Alianza FC

15.09.2026 | Boyacá Chicó 1-2 Alianza | Fecha 3.

09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Fecha 10.

03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza | Fecha 9.

29.08.2026 | Alianza 1-5 Atlético Nacional | Fecha 8.

25.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Alianza | Fecha 7.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

15.09.2026 | Vasco Da Gama 2-0 Santa Fe | Copa Sudamericana.

11.09.2026 | Santa Fe 1-0 Deportes Tolima | Fecha 10.

05.09.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza | Fecha 9.

02.09.2026 | Santa Fe 3-2 Millonarios | Fecha 16.

29.08.2026 | Junior 1-1 Santa Fe | Fecha 8.

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