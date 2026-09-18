Tabla de posiciones de la Premier League, al momento: Brentford golea al Chelsea y sueña con la Champions

Comienza la jornada 5 de la Premier League y el conjunto de Hounslow toma el tercer lugar de la clasificación general, mientras que The Blues quedaron en el sexto lugar

El Brentford salta a la tercera posición | Action Images via Reuters/Peter Cziborra

La jornada 5 de la Premier League 2026-27 comenzó con un movimiento importante en la parte alta de la tabla. Brentford goleó 3-0 al Chelsea y llegó a nueve puntos, resultado que coloca momentáneamente a las Bees en el tercer lugar de la clasificación. El conjunto londinense inició la fecha después de sumar seis unidades en sus primeros cuatro encuentros, mientras que los Blues llegaban con siete, por lo que el resultado modificó de inmediato el orden de los primeros puestos.

Con el primer partido de la jornada ya disputado, Arsenal y Manchester City buscarán mantenerse en la pelea por la cima durante el resto del fin de semana. Los Gunners visitarán al Brighton este sábado 19 de septiembre, mientras que el City recibirá al Sunderland el domingo 20, encuentros que pueden volver a cambiar una clasificación que comienza a tomar forma después de cinco fechas.

Tabla de posiciones de la Premier League 2026, al momento: jornada 5

La Premier League tiene a Arsenal y Manchester City compartiendo la cima con 12 puntos después de cuatro partidos, aunque los Gunners ocupan el primer puesto gracias a una mejor diferencia de golesBrentford aparece en la tercera posición con nueve unidades, seguido por Leeds United y Hull City, ambos con ocho. Aquí la tabla al momento.

Arsenal | 4 partidos | 12 puntos (+7) Manchester City | 4 partidos | 12 puntos (+6) Brentford | 4 partidos | 9 puntos (+6) Leeds United | 4 partidos | 8 puntos (+4) Hull City | 4 partidos | 8 puntos (+3) Brighton | 4 partidos | 7 puntos (+3) Chelsea | 4 partidos | 7 puntos (+2) Liverpool | 4 partidos | 6 puntos (+2) Everton | 4 partidos | 6 puntos (+2) Ipswich Town | 4 partidos | 6 puntos (-3) Nottingham Forest | 4 partidos | 5 puntos (0) Newcastle | 4 partidos | 5 puntos (-1) Manchester United | 4 partidos | 4 puntos (0) Sunderland | 4 partidos | 4 puntos (-2) Bournemouth | 4 partidos | 3 puntos (-1) Crystal Palace | 4 partidos | 3 puntos (-5) Tottenham | 4 partidos | 2 puntos (-5) Fulham | 4 partidos | 1 punto (-3) Aston Villa | 4 partidos | 1 punto (-6) Coventry City | 4 partidos | 0 puntos (-10)

Resultados de la jornada 5 de la Premier League

Tras la victoria del Brentford, la jornada 5 de la Premier League continuará este fin de semana con varios partidos que pueden modificar la parte alta de la clasificación. Uno de los focos estará en el Brighton vs Arsenal del sábado, con los Gunners obligados a sumar para conservar el liderato, mientras que el domingo, Manchester City tratará de mantenerse en la pelea por la cima cuando reciba al Sunderland.

Viernes 18 de septiembre Brentford 3-0 Chelsea | CRÓNICA

Sábado 19 de septiembre 05:30 horas | Tottenham vs Aston Villa | FOX One 08:00 horas | Brighton vs Arsenal | TNT Sports 08:00 horas | Everton vs Ipswich Town | FOX One 08:00 horas | Newcastle vs Hull City | TNT Sports 10:30 horas | Nottingham Forest vs Coventry City | TNT Sports

Domingo 20 de septiembre 07:00 horas | Leeds United vs Crystal Palace | TNT Sports 07:00 horas | Manchester City vs Sunderland | FOX One 07:00 horas | Bournemouth vs Liverpool | FOX One 07:00 horas | Fulham vs Manchester United | TNT Sports



¿Qué lugares a torneos europeos da la tabla de posiciones de la Premier League?

La Premier League reparte plazas para la Champions League, Europa League y Conference League, aunque la distribución final puede cambiar de una temporada a otra. Como regla base, los primeros cuatro lugares de la tabla clasifican a la Champions League, mientras que el equipo mejor ubicado que no tenga boleto al torneo continental principal obtiene acceso a la Europa League.

Sin embargo, Inglaterra puede recibir una quinta plaza de Champions mediante el European Performance Spot, que UEFA concede a las dos federaciones con mejor rendimiento colectivo en sus competiciones europeas; así ocurrió para la temporada 2026-27. Además, los campeones de la FA Cup y la EFL Cup pueden generar o redistribuir lugares europeos si ya están clasificados mediante la Premier League, por lo que las posiciones disponibles pueden extenderse más allá del quinto puesto al cierre de la campaña.

Primeros cuatro equipos: Champions League

Champions League Quinto lugar: Europa League

¿Qué pasa si al final del torneo hay empate en la tabla de posiciones? Conoce todos los criterios

Cuando dos o más equipos terminan con la misma cantidad de puntos, la Premier League establece una serie de criterios para determinar su posición definitiva. El primero es la diferencia de goles, no la diferencia de puntos; después se toma en cuenta la cantidad total de goles anotados. Si la igualdad continúa, se revisan los enfrentamientos directos y, posteriormente, los goles como visitante marcados en esos partidos.

Diferencia de goles. Goles anotados. Puntos obtenidos en los enfrentamientos directos. Goles como visitante en los enfrentamientos directos.

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