Malacateco vs Mixco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Malacateco vs Mixco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Malacateco y Mixco se enfrentarán este domingo 20 de septiembre por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido se disputará en el Estadio Santa Lucía, donde los Toros buscarán aprovechar su condición de local. Con el campeonato avanzando, ambos equipos necesitan sumar para mejorar su posición en la tabla y mantenerse dentro de la pelea por sus respectivos objetivos.

Malacateco afrontará una nueva presentación ante su afición con la necesidad de sumar tres puntos. El conjunto fronterizo intentará asumir la iniciativa y utilizar la localía como uno de sus principales recursos frente a un rival que también necesita unidades. Mantener el orden defensivo y aprovechar las ocasiones que consiga generar serán dos aspectos importantes para los Toros durante el desarrollo del encuentro.

Por su parte, Mixco llegará al Estadio Santa Lucía con el objetivo de conseguir puntos fuera de casa y continuar avanzando en el Apertura 2026. El conjunto chicharronero buscará sostener su organización durante los 90 minutos y encontrar espacios para generar peligro sobre el arco rival. El partido representa una oportunidad para los dos equipos de ganar terreno en la clasificación cuando el torneo comienza a ingresar en una etapa importante de su fase regular.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Malacateco vs Mixco de la jornada 10 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Suchitepéquez y Xelajú MC será el domingo 20 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Santa Lucía y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Mixco hoy

Ni Malacateco ni Mixco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Carlos Robles y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Malaceteco : Abel Guzmán, Juan Esqueda, Marlon Chun, Jonathan Castañon, Fernando Morales, Andy Soto, Isaías de León, Gabino Vásquez, Diego Sánchez, Vidal Paz, Eliser Quiñones. DT : Carlos Robles.

: Abel Guzmán, Juan Esqueda, Marlon Chun, Jonathan Castañon, Fernando Morales, Andy Soto, Isaías de León, Gabino Vásquez, Diego Sánchez, Vidal Paz, Eliser Quiñones. : Carlos Robles. Mixco: Kevin Moscoso, Allen Yanes, Diego Méndez, Cristian Jiménez, Jeshua Urizar, Juan Ruiz, Fabian Cuero, Christian Ojeda, Lynner García, Nicolás Martínez, Yonathan Pozuelos. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Mixco:

14 de marzo de 2026 | Malacateco 1-2 Mixco | Torneo Clausura

25 de enero de 2026 | Mixco 1-0 Malacateco | Torneo Clausura

12 de octubre de 2025 | Mixco 4-1 Malacateco | Torneo Apertura

1 de agosto de 2025 | Malacateco 1-2 Mixco | Torneo Apertura

16 de abril de 2025 | Malacateco 2-1 Mixco | Torneo Clausura

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