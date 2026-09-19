San Carlos vs Cartaginés en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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San Carlos vs Cartaginés, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

San Carlos y Cartaginés se enfrentarán este domingo 20 de septiembre por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. El conjunto brumoso llega como líder con 18 puntos en ocho partidos, mientras que los Toros ocupan el quinto lugar con 12 unidades. Los dos atraviesan un buen momento en el campeonato y buscarán sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

San Carlos afrontará el compromiso después de conseguir cuatro victorias en sus últimas cinco presentaciones. En la jornada anterior derrotó 2-0 a Pérez Zeledón como visitante gracias a un doblete de Brian Martínez durante el primer tiempo. El equipo terminó aquel encuentro con diez futbolistas por la expulsión de Yosel Piedra y contó con una intervención importante de José David Vega, quien detuvo un penal en el complemento. Los Toros acumulan siete goles a favor y nueve en contra en ocho fechas.

Por su parte, Cartaginés buscará defender el primer puesto después de una semana positiva también en el plano internacional. Los brumosos vencieron 3-2 a Saprissa y consiguieron la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana, además de asegurar un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf 2027. En el Apertura registran seis victorias y dos derrotas, con 18 goles convertidos y nueve recibidos. Ahora tendrán el desafío de trasladar ese rendimiento a su visita a San Carlos para conservar el liderato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Carlos vs Cartaginés de la jornada 9 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre San Carlos y Cartaginés será el domingo 20 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Costa Rica.

Alineaciones confirmadas? Así juegan San Carlos vs Cartaginés hoy

Cartaginés no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica, mientras que San Carlos no tendrá disponible a Yosel Piedra tras ser expulsado por doble amarilla. Se estima que Walter Centeno y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Carlos : José Vega, Jefferson Rivera, Pablo Fonseca, Jean Carlo Agüero, Jordy Evans, Emmanuel Hernández, Jefry Valverde, Kenneth Cerdas, Juan Agualimpia, Jorshuad Pilarte, Brian Martínez. DT : Walter Centeno.

: José Vega, Jefferson Rivera, Pablo Fonseca, Jean Carlo Agüero, Jordy Evans, Emmanuel Hernández, Jefry Valverde, Kenneth Cerdas, Juan Agualimpia, Jorshuad Pilarte, Brian Martínez. : Walter Centeno. Cartaginés: Kevin Briceño, José Quirós, Randall Cordero, Diego Mesén, Yael López, Douglas López, Claudio Montero, Luis Flores, Juan Carlos Gaete, José González, Joaquín Hernández. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes y últimos resultados del San Carlos vs Cartaginés en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Carlos y Cartaginés:

21 de abril de 2026 | Cartaginés 2-1 San Carlos | Torneo Clausura

1 de marzo de 2026 | San Carlos 1- Cartaginés | Torneo Clausura

2 de noviembre de 2025 | Cartaginés 2-1 San Carlos | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | San Carlos 0-2 Cartaginés | Torneo Apertura

16 de abril de 2025 | San Carlos 1-2 Cartaginés | Torneo Clausura

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