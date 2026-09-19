Alajuelense vs Inter San Carlos en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Alajuelense Inter San Carlos, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Alajuelense e Inter San Carlos se enfrentarán este domingo 20 de septiembre por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. El encuentro presenta un cruce directo por las posiciones de clasificación: Inter San Carlos ocupa el cuarto lugar con 14 puntos en ocho partidos, mientras que los rojinegros aparecen sextos con 11 unidades y necesitan una victoria para igualar la línea de su rival.

Alajuelense llega después de conseguir un resultado importante a nivel internacional. La Liga derrotó 3-1 a Marathón por los cuartos de final de la Copa Centroamericana, avanzó a semifinales por cuarta edición consecutiva y aseguró su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. Su rendimiento en el torneo costarricense ha sido más irregular, con tres victorias, dos empates y tres derrotas en ocho presentaciones. Además, el encuentro marcará el cierre previsto del interinato encabezado por Bryan Ruiz junto a Javier Delgado y Wílmer López.

Por su parte, Inter San Carlos buscará defender la ventaja que mantiene sobre Alajuelense en la clasificación. El equipo viene de empatar 1-1 contra Puntarenas FC, resultado que cortó una serie de victorias frente a Escorpiones, Saprissa y Pérez Zeledón. El conjunto sancarleño acumula tres triunfos, un empate y una derrota en sus cinco partidos más recientes y suma 14 puntos en el Apertura. Como visitante registra dos victorias y dos derrotas, por lo que buscará volver a sumar fuera de casa para mantenerse entre los primeros puestos.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alajuelense vs Inter San Carlos de la jornada 9 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Inter San Carlos será el domingo 20 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV y TDMAX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Inter San Carlos hoy

Ni Alajuelense ni Inter San Carlos cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Bryan Ruiz y Douglas Sequeira no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Alajuelense : Bayron Mora, Fernando Piñar, Farbod Samadian, Yeison Molina, Ronald Matarrita, Aarón Salazar, John Ruiz, Celso Borges, Roan Wilson, Luis Díaz, Ángel Zaldívar. DT : Bryan Ruiz.

: Bayron Mora, Fernando Piñar, Farbod Samadian, Yeison Molina, Ronald Matarrita, Aarón Salazar, John Ruiz, Celso Borges, Roan Wilson, Luis Díaz, Ángel Zaldívar. : Bryan Ruiz. Inter San Carlos: Antonny Monreal, Carlos Martínez, Jonathan Chacón, Juan Luis Pérez, José Arias, Randy Vega, Wilmer Azofeifa, Yamir Villan, Carlos Villegas, Joel Campbell, Erick Torres. DT: Douglas Sequeira.

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Inter San Carlos en Liga de Costa Rica

Este será el primer encuentro oficial entre Alajuelense e Inter San Carlos.

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