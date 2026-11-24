El partido entre Millonarios y Atlético Bucaramanga inicia hoy a las 6:20 p.m. Siga el minuto a minuto de lo que suceda en El Campín acá en Claro Sports.

Millonarios vs Bucaramanga en vivo por cuadrangulares | Claro Sports

Arrancan las emociones de la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II y el partido que abre el telón es entre Millonarios y Atlético Bucaramanga del grupo B. Como tal ambos equipos vienen de igualar en la primera jornada, razón por la cual sumar de a tres es más que necesario en este choque para cualquiera de los dos.

¿A qué hora juega Millonarios vs Atlético Bucaramanga y dónde ver en vivo hoy 24 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo bogotano y el bumangués, que se lleva a cabo en El Campín, da comienzo a las 6:20 p.m., según lo estipulado por la Dimayor. En cuanto a la transmisión, el enfrentamiento lo puede ver a través de la señal paga de Win Sports + por medio de parabólica. Si no desea verlo por televisión, la alternativa es por medio de Win Play.

Alineaciones Millonarios vs Atlético Bucaramanga: así salen a la fecha 2 de cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II

Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Danovis Banguero; Mateo García, Rodrigo Ureña; Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Alberto Gamero.

Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Aldaír Gutiérrez, José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Félix Charrupí, Aldaír Zárate, Leonardo Flores, Fredy Hinestroza; Luciano Pons y Emerson Batalla. DT: Pablo Peirano.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 2 de cuadrangulares de Liga Betplay 2026?

La forma de competir en los cuadrangulares es muy distinta a la del todos contra todos porque hay menos margen de error. Millonarios es un equipo que en ocasiones le costó sacar los resultados adelante en casa y en esta oportunidad se enfrenta al mejor visitante de la anterior fase del finalización. A eso se suma que el Bucaramanga derrotó al ‘embajador’ en la fecha 1. Dicho eso, un empate es el escenario más probable.

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