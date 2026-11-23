En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles previos al partido entre Deportivo Cali y América por los cuadrangulares.

América de Cali vs Deportivo Cali, previa | Claro Sports

Uno de los platos fuertes de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales del Fútbol Profesional Colombiano se toma la ‘sucursal del cielo’. América de Cali recibe en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero al Deportivo Cali, en un clásico caleño donde no se puede empatar. Ambos vienen de empatar sus primeros encuentros y ya deberán buscar sí o sí esas primeras tres unidades.

Los dirigidos por David González llegan tras un polémico partido ante Atlético Bucaramanga en condición de visitante. Mientras que, Deportivo Cali viene de no poder sacar ventaja de su localía contra Millonarios. Esto debe saber rumbo al compromiso de cuadrangulares, que será el martes 24 de noviembre a las 8:30 p.m. (hora COL).

Posible alineación del América de Cali para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Así forma América de Cali: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Dany Rosero, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Yani Quintero; Luis Quiñones, Yeison Guzman, Jhon Murillo; Tomás Ángel. DT: David González.

Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Leyser Chaverra, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuéllar, Daniel Giraldo, Johan Martínez; Nicolás Bennedetti, Alexis Manyoma y Juan Dinenno. DT: Rafael Dudamel.

¿Cómo y dónde ver a América de Cali vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los pormenores de la fase cuadrangular.

Últimos cinco partidos de América de Cali

20.11.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 América de Cali | Fecha 1 cuadrangulares.

17.11.2026 | América de Cali 1-1 Internacional de Bogotá | Semifinal de Copa (vuelta).

14.11.2026 | Deportivo Pereira 0-2 América de Cali | Fecha 19.

10.11.2026 | Internacional de Bogotá 1-2 América de Cali | Semifinal de Copa (ida).

07.11.2026 | América de Cali 0-0 Deportivo Cali | Fecha 18.

Últimos cinco partidos de Deportivo Cali

20.11.2026 | Deportivo Cali 0-0 Millonarios | Fecha 1 cuadrangulares.

14.11.2026 | Deportivo Cali 2-2 Deportes Tolima | Fecha 19.

07.11.2026 | América de Cali 0-0 Deportivo Cali | Fecha 18.

01.11.2026 | Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 17.

25.10.2026 | Fortaleza 1-1 Deportivo Cali | Fecha 16.

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