Santiago Giménez regresa al estadio De Kuip para enfrentar a su exequipo con el Porto, en la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League

Sigue el Feyenoord vs Porto, en vivo. | Claro Sports

Santiago Giménez volverá al estadio donde comenzó su trayectoria en el fútbol europeo. El delantero mexicano y el Porto visitarán al Feyenoord este martes 24 de noviembre, en un compromiso correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027, con ambos equipos en busca de salir de la zona de eliminación.

El conjunto portugués llega al encuentro después de conseguir su primera victoria en la competencia, tras superar 4-1 al Napoli. Los Dragones ocupan la posición 26 de la clasificación con tres puntos, producto de un triunfo y tres derrotas, por lo que necesitan sumar en Rotterdam para acercarse a los puestos de clasificación.

Por su parte, el Feyenoord marcha en el puesto 32 de la tabla general con tres unidades, cuatro goles a favor y 11 en contra. El equipo dirigido por Giovanni van Bronckhorst perdió 3-0 ante el Inter de Milán en la jornada anterior y buscará recuperar terreno ante su afición.

El encuentro representa un reencuentro para Santiago Giménez, quien durante su etapa con el Feyenoord registró 65 goles y 14 asistencias en 105 partidos, además de conquistar tres títulos. El mexicano suma tres participaciones y una asistencia con el Porto en la presente edición de la Champions League.

¿A qué hora juegan Feyenoord vs Porto hoy 24 de noviembre en Champions League 2026?

El partido entre Feyenoord y Porto se disputará este martes 24 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. El estadio De Kuip, ubicado en Rotterdam, Países Bajos, será la sede del compromiso entre dos clubes que cuentan con títulos de la máxima competición de clubes de Europa.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 5 de la Champions League 2026?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del regreso de Santiago Giménez a Rotterdam mediante la señal de FOX y la plataforma de streaming FOX One. Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto del Feyenoord vs Porto, con las alineaciones, las acciones del encuentro, los goles, el resultado y todos los detalles de la participación del también delantero de la selección mexicana.

Alineaciones del Feyenoord vs Porto, al momento

Giovanni van Bronckhorst y Francesco Farioli echarán mano de sus mejores jugadores disponibles para afrontar este compromiso tan importante.

Feyenoord: Tjark Ernst; Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol, Javi López; Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël; Luciano Valente, Nacho Ferri y Anis Hadj Moussa.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu Sanusi; Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, Samu Aghehowa y Borja Sainz.