El exfutbolista paraguayo analiza las exigencias de ambas instituciones de cara a su enfrentamiento en los cuartos de final del Apertura 2026

Osvaldo Martínez conoce lo que implica disputar una Liguilla con América y Monterrey, equipos con los que conquistó títulos durante su paso por el fútbol mexicano. En entrevista con Claro Sports por W Radio, el futbolista paraguayo compartió su análisis sobre el enfrentamiento entre las Águilas y Rayados en los cuartos de final del Apertura 2026, habló de las exigencias que existen en ambas instituciones y consideró que el conjunto de Coapa cuenta con ventaja en cuanto a la conformación de su plantel.

El exmediocampista recordó lo que representó cada club en su trayectoria, desde su llegada a México con Monterrey hasta su etapa como jugador del América.

“Son dos instituciones que siempre están peleando por cosas importantes, tanto América como Rayados. Son dos equipos que personalmente me dieron muchísimo. Son dos equipos que cuentan con tremendas aficiones, en donde, por un lado, Rayados me dio la oportunidad de mostrar mi capacidad, de llegar al fútbol mexicano, y el otro, que es América, la verdad me hizo crecer tanto como persona y futbolísticamente. Uno siempre trata de llegar a su prime y yo creo que estas dos instituciones tuvieron mucho que ver para que yo pueda demostrar lo que demostré en el fútbol mexicano. Ahora sé que se van a enfrentar y va a ser un gran espectáculo”.

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Osvaldo Martínez reconoce que existe mayor presión en el América

Martínez explicó las diferencias que encontró durante su paso por ambos equipos, particularmente en las expectativas que genera el América entre sus aficionados y la obligación de competir por el campeonato en cada torneo.

“Una vez que portas esa camiseta, la presión es totalmente diferente. La afición te exige que entres en una Liguilla, que estés peleando por el campeonato, porque sabes que si no entras en una Liguilla, que, si no llegas a la final, es un fracaso. De ese tamaño son las exigencias que tiene un equipo como el América”.

El paraguayo también destacó el crecimiento que ha experimentado Monterrey como institución a partir de la inversión en su plantilla y los objetivos que se ha trazado en los últimos años.

“Estando en otro país, lo primero que te preguntan es por el América, por Cruz Azul, por Chivas, que son equipos populares del fútbol mexicano. En cambio, con lo que Monterrey ha hecho en cada torneo, creo que también es un equipo que te exige mucho, que te exige campeonato. Creo que tiene mucho que ver por lo que ha hecho en los últimos años y por la calidad de jugadores que ha traído, porque eso te da la pauta de que es un equipo que quiere conseguir su propia historia y ya lo consiguió. En América es totalmente diferente porque sabemos que mundialmente es muy conocido y la presión es totalmente diferente”.

Al ser cuestionado sobre sus preferencias para la eliminatoria, Martínez evitó decantarse por alguno de los clubes, aunque reconoció una diferencia entre las plantillas.

“No he seguido mucho el fútbol mexicano ahora mismo, pero trato de verlo. Por la diferencia de horario, algunas veces me cuesta mucho seguir el fútbol mexicano, pero estos dos equipos son protagonistas de cada torneo. Veo que siempre están entre los primeros lugares peleando. Me quedo con que gane el mejor por el cariño que les tengo a los dos, pero a mí se me hace que el América tiene mucho más plantel que el Monterrey”.

La Liguilla, una oportunidad para dejar atrás los resultados de la fase regular

Ante el panorama con el que llegan ambos equipos a los cuartos de final, con el América después de cinco partidos sin ganar y Monterrey tras conseguir su clasificación en el cierre del torneo, el exfutbolista señaló que el aspecto mental adquiere protagonismo en las eliminatorias.

“Uno trata de olvidar lo que pasó en el torneo de fase regular y meterte de lleno en lo que es la Liguilla. Yo creo que es un cambio de chip automático porque sabes que no tienes margen de error, que tienes que mostrar o poner tu mejor versión en los partidos de Liguilla, sabiendo que no puedes tener equivocaciones, que una equivocación te puede dejar fuera de un campeonato, fuera de una Liguilla”.

“Yo creo que la motivación es fundamental. Si no te motivas en este tipo de partidos, estando en Liguilla, ¿qué más quiere un jugador? La motivación tiene que estar no al 100%, sino al 200%, y también depende de la mentalidad que pueda tener el equipo. Yo, siendo jugador del América, sé que tengo esa presión de llegar a una final, tengo esa presión de dar lo mejor, y lo mismo siendo jugador de Monterrey, que también está en alza, que en estos últimos partidos apretó y está llegando motivado”.

Desde su experiencia como campeón del fútbol mexicano, Martínez resaltó la importancia de afrontar cada instancia de la fase final sin anticiparse a la posibilidad de disputar el título.

“Para mí, la Liguilla es otro torneo en donde no tienes margen de error. Para mí, los partidos de Liguilla son todas finales, porque uno tiene que tener esa personalidad, esas ganas, esa actitud, esa hambre de querer llegar a conseguir un título y quedar en la historia de una institución. Mil veces me ha pasado que dicen que este equipo está mejor que nosotros, pero yo creo que en la cancha se demuestra eso. De boca para afuera cualquiera puede decir que el América está mejor o que el Monterrey está mejor, pero para mí la Liguilla es otro torneo. Cada partido que juegas lo tienes que tomar como una final, como el último partido de tu vida, y así ir paso a paso, con esa humildad, con esa tranquilidad de ir partido tras partido, porque creo que cometerías el error de pensar ya en una final cuando apenas estás disputando las primeras instancias”, concluyó