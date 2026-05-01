Once Caldas vs Atlético Nacional, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?
Horario del partido Once Caldas vs Atlético Nacional hoy, 1 de mayo del 2026
La pelota en la capital de Caldas estará rodando a partir de las 06:00 de la tarde.
Alineaciones del Once Caldas vs Atlético Nacional para la fecha 19, al momento
Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Jeider Riquett, Juan Castaño, Juan Patiño; Robert Mejía, Luis Sánchez, Andrés Roa; Dayro Moreno, Jefry Zapata y Felipe Gómez.
Atlético Nacional: Harlem Castillo; William Tesillo, Simón García, Andrés Román., Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Eduard Bello; Andrés Sarmiento, Dayron Asprilla y Alfredo Morelos.
¿Quién transmite en vivo el Once Caldas vs Atlético Nacional y dónde mirar en TV y streaming?
Los derechos del Fútbol Profesional Colombiano son propiedad de Win Sports. Dicho partido entre ‘Albos’ y ‘Verdolagas’ se puede ver a través del canal Win+ Fútbol.