¿Bernardo Silva al Barcelona? El mediocampista ya habría tomado una decisión sobre su futuro

La inminente salida de Bernardo Silva del City parece cuestión de tiempo tras la supuesta decisión del mediocampista de alejarse de Mánchester

Bernardo Silva podría ir a LaLiga | Action Images vía Reuters: Smith

El futuro de Bernardo Silva parece estar cada vez más lejos del Manchester City y, aunque el mediocampista portugués tendría una buena cantidad de ofertas en el próximo mercado de fichajes de verano, un informe publicado en la prensa española durante las últimas horas de este 1 de mayo en Europa señala que el jugador tendría como objetivo irse a Barcelona al terminar la temporada.

De acuerdo con información de Sport.es, el luso de 31 años no tendría otro interés que dar el salto a LaLiga con el combinado azulgrana; sin embargo, su deseo no depende de él mismo, sino de la situación que viva el mercado después del Mundial 2026.

Un informe complementario de Nicolò Schira publicado en beIN Sports señala que la situación dependería de que el Barcelona pueda acomodar su situación financiera para poder realizar una oferta viable que convenza a todas las partes involucradas, una situación que todavía estaría por resolverse en la institución que preside Joan Laporta.

El Barcelona requiere de tiempo y trabajo administrativo para equilibrar las cuentas internas con la intención de poder operar dentro del marco del 1-1 del Fair Play Financiero que exige LaLiga; una normativa financiera que permite a los clubes operar con total normalidad en el mercado de fichajes, ya que pueden gastar un euro en inscripciones por cada euro que generan en ingresos. Esto implica que el equipo tiene capacidad de reinvertir el 100% de lo obtenido por ventas de jugadores o por ahorro en masa salarial, siempre que no haya excedido su Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), es decir, que sus gastos en salarios y amortizaciones estén equilibrados con sus ingresos previstos.

Barcelona todavía no se pronuncia acerca de un posible fichaje de Bernardo Silva; sin embargo, su perfil sería apto para jugar entre líneas y poder asociarse con el resto de compañeros en el esquema de Hansi Flick, técnico que estaría cerca de firmar su renovación por dos años y una opción a uno extra, y que sería fundamental en la decisión para contratar al lusitano.

Sin embargo, hay algunas otras opciones en el mercado. De acuerdo con Diario AS, su representante Jorge Mendes lo habría ofrecido al Real Madrid, aunque el combinado merengue lo habría descartado inmediatamente. Otros equipos como la Juventus también estarían interesados, mientras que algunos informes de la prensa turca indican que el Galatasaray se habría puesto en contacto con su agente para lanzarle una primera oferta con la opción de tres temporadas a cambio de 50 millones de euros. Por ahora, Bernardo Silva tendría una situación clara: la Saudi Pro League de Arabia Saudita y la MLS de los Estados Unidos estarían prácticamente descartadas.

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