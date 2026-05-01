El Cruz Azul de Joel Huiqui va con arsenal completo ante el Atlas en el arranque de la Liguilla

Atlas recibirá a Cruz Azul este sábado 2 de mayo en el Estadio Jalisco en la ida de los cuartos de final de la Liguilla del fútbol mexicano

Joel Huiqui se prepara para la Liguilla | Imago7

En la antesala de una nueva fase decisiva del fútbol mexicano, Cruz Azul se prepara para visitar al Atlas en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026, en un duelo que, si bien inclina ligeramente la balanza hacia el conjunto capitalino, promete desarrollarse con una tensión que desmiente cualquier noción de favoritismo cómodo.

El equipo cementero llega a esta instancia con un impulso sostenido, pero también con la cautela que exige enfrentar a un rival disciplinado bajo la dirección de Diego Cocca, cuya capacidad para ordenar y competir en eliminatorias ha sido probada en repetidas ocasiones. Atlas, sin estridencias, representa un desafío táctico que obliga a Cruz Azul a evitar excesos de confianza.

Para el conjunto dirigido por Joel Huiqui, las noticias previas al encuentro resultan alentadoras. La reincorporación de Gonzalo Piovi, tras cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas, fortalece una zaga que busca estabilidad en momentos clave. A ello se suma el regreso de Jeremy Márquez, recuperado de una contractura, lo que amplía las opciones en un mediocampo que necesitará equilibrio y control ante la presión rojinegra.

De acuerdo con las proyecciones, Cruz Azul alinearía con Kevin Mier en la portería, respaldado por una línea defensiva compuesta por Omar Campos, Willer Ditta, Amaury García y el propio Piovi. En el centro del campo, Charly Rodríguez y Márquez asumirían la tarea de distribución y contención, mientras que Carlos Rotondi y Agustín Palavecino aportarían amplitud y creatividad. En el frente de ataque, José Paradela y Gabriel Fernández serían los encargados de traducir el dominio territorial en oportunidades concretas.

Más allá de los nombres, el encuentro plantea una interrogante recurrente en la Liguilla: si la consistencia mostrada en la fase regular será suficiente frente a un oponente que entiende cómo sobrevivir, y prosperar, en escenarios de alta presión. Para Cruz Azul, el margen de error es mínimo; para Atlas, la oportunidad es clara.

Fecha, horario del Atlas vs Cruz Azul de la Liguilla 2026

Atlas y Cruz Azul abrirán su serie de cuartos de final de la Liga MX Clausura 2026 este sábado 2 de mayo de 2026, en el partido de ida que se disputará en el Estadio Jalisco, con horario programado a las 21:15 horas, tiempo del centro de México. El encuentro marca el inicio de una eliminatoria clave en la Liguilla, donde los Rojinegros del Atlas buscarán aprovechar la localía antes de visitar a Cruz Azul en la vuelta, programada posteriormente en casa de La Máquina.

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