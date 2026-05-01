Sprint Qualy Gran Premio de Miami F1 2026, en directo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?

¿Quién ganó las Prácticas Libres del GP Miami F1 2026?

Charles Leclerc ganó las Prácticas Libres 1 del GP de Miami 2026 con un tiempo de 1:29.310, en una sesión donde Ferrari apareció como el primer equipo fuerte del fin de semana. El monegasco superó a Max Verstappen, quien terminó segundo a 0.297 segundos, mientras que Oscar Piastri cerró tercero a 0.448.

Lewis Hamilton fue cuarto y Kimi Antonelli terminó quinto, en una práctica que también dejó problemas para Mercedes, pues el líder del campeonato no pudo cerrar la sesión en mejores condiciones por un inconveniente en su monoplaza. George Russell fue sexto, Lando Norris séptimo y Pierre Gasly octavo, en una tabla que mostró diferencias importantes entre los equipos de punta y la parte baja.

Checo Pérez quedó en el lugar 18, a 2.737 segundos del tiempo de Leclerc, con 25 vueltas completadas. La práctica dejó a Cadillac en una zona de trabajo, ya que Bottas finalizó 20º, por detrás de Fernando Alonso y por delante de Arvid Lindblad y Lance Stroll. Para el piloto mexicano, la Sprint Qualy será clave para evitar quedar eliminado en SQ1 y buscar una posición que le permita competir en la carrera corta.