Sprint Qualy Gran Premio de Miami F1 2026, en directo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?
Checo Pérez enfrenta la Sprint Qualy del GP de Miami 2026 tras una práctica complicada con Cadillac, en un fin de semana clave para medir su progreso
¿A qué hora inicia la Sprint Qualy del GP de Miami F1 2026 hoy 1 de mayo y cómo salen?
La Sprint Qualy del Gran Premio de Miami F1 2026 inicia este viernes 1 de mayo a las 14:30 horas, tiempo del centro de México, y se disputará después de la única práctica libre del fin de semana. La sesión definirá la parrilla de salida para la carrera sprint del sábado, por lo que no ordena la carrera principal del domingo, sino la competencia corta del GP.
El formato se divide en tres cortes: SQ1, SQ2 y SQ3. En la primera fase, los pilotos tienen 12 minutos para marcar tiempo; en SQ2 cuentan con 10 minutos, y en SQ3 quedan los 10 más rápidos para definir la pole de la sprint. De acuerdo con el formato, los pilotos utilizan neumáticos medios en SQ1 y SQ2, mientras que en SQ3 deben salir con blandos.
¿Quién ganó las Prácticas Libres del GP Miami F1 2026?
Charles Leclerc ganó las Prácticas Libres 1 del GP de Miami 2026 con un tiempo de 1:29.310, en una sesión donde Ferrari apareció como el primer equipo fuerte del fin de semana. El monegasco superó a Max Verstappen, quien terminó segundo a 0.297 segundos, mientras que Oscar Piastri cerró tercero a 0.448.
Lewis Hamilton fue cuarto y Kimi Antonelli terminó quinto, en una práctica que también dejó problemas para Mercedes, pues el líder del campeonato no pudo cerrar la sesión en mejores condiciones por un inconveniente en su monoplaza. George Russell fue sexto, Lando Norris séptimo y Pierre Gasly octavo, en una tabla que mostró diferencias importantes entre los equipos de punta y la parte baja.
Checo Pérez quedó en el lugar 18, a 2.737 segundos del tiempo de Leclerc, con 25 vueltas completadas. La práctica dejó a Cadillac en una zona de trabajo, ya que Bottas finalizó 20º, por detrás de Fernando Alonso y por delante de Arvid Lindblad y Lance Stroll. Para el piloto mexicano, la Sprint Qualy será clave para evitar quedar eliminado en SQ1 y buscar una posición que le permita competir en la carrera corta.
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Miami F1 2026? Canales de TV y online
El GP de Miami F1 2026 se podrá ver en México a través de Canal 5 y F1 TV, con la cobertura de las sesiones principales del fin de semana. La actividad de este viernes tiene como punto central la Sprint Qualy, mientras que el sábado se disputarán la carrera sprint y la clasificación para el Gran Premio, antes de la carrera principal del domingo.
El calendario oficial del fin de semana marca la carrera sprint para el sábado 2 de mayo y el Gran Premio para el domingo 3 de mayo, ambos en el Miami International Autodrome. Fórmula 1 confirmó que la única práctica fue extendida a 90 minutos, mientras que la Sprint Qualy se programó para las 16:30 horas locales de Miami, equivalente a las 14:30 del centro de México.
La atención mexicana estará puesta en Checo Pérez y Cadillac, que llegan con la obligación de recortar distancia tras una FP1 discreta. Si el equipo logra encontrar mejor balance en el auto, el mexicano podría aspirar a superar el primer corte de la Sprint Qualy; de lo contrario, Miami volverá a exhibir las dificultades de una escudería que todavía busca estabilidad en su temporada de debut.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la Sprint Qualy del GP de Miami 2026!
La Fórmula 1 vuelve a acelerar en territorio estadounidense con el Gran Premio de Miami 2026, una fecha que llega con formato sprint y con la atención puesta en Sergio ‘Checo’ Pérez, quien vive una nueva etapa con Cadillac y busca dar señales de avance tras un inicio de temporada complicado. El mexicano afronta el fin de semana con la necesidad de convertir cada sesión en información útil para el desarrollo del monoplaza, en una pista donde el margen de error suele ser reducido.
Hasta el momento, el GP de Miami dejó una primera referencia poco favorable para Checo Pérez, quien terminó en la posición 18 durante las Prácticas Libres 1, mientras que su compañero Valtteri Bottas fue 20º. Cadillac todavía aparece lejos de los primeros tiempos, pero la Sprint Qualy representa una oportunidad inmediata para medir si los ajustes hechos después de la práctica pueden acercar al equipo a la pelea por avanzar de fase.