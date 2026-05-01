Atlético Nacional confirma lesión de Cristian Arango: ¿se pierde los playoffs de la Liga BetPlay?

Cristian ‘Chicho’ Arango | Vizzor Image

Atlético Nacional ya tiene asegurado el primer puesto del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, ya que matemáticamente hablando no hay rival que lo pueda superar en cuanto a puntos, lo que le asegura ser cabeza de sorteo para los cuartos de final y semifinales, en caso que supere esa primera ronda de los playoffs.

Si bien le resta el partido contra Once Caldas, desde hace unas fechas el ‘Verdolaga’ es el líder indiscutible del apertura. Diego Arias puede usar ese juego para probar variantes o terminar de aceitar el once titular para lo que viene.

Un jugador que viene con intermitencia es Cristian Arango, delantero que llegó como refuerzo para este 2026. Como tal el futbolista no se ha podido consolidar entre el equipo inicialista y los hinchas todavía no están conformes con lo que ha mostrado por ahora.

Desde su llegada al elenco antioqueño el ‘Chicho’ lleva once partidos jugados, además de un gol y una asistencia. Realmente estas cifras no son las mejores para alguien que firmó como una de las contrataciones top del club.

A eso se suma que el jugador se lesionó y será baja en el esquema de Arias, inicialmente, para el duelo contra Once Caldas. Sin embargo, el delantero podría perderse más partidos, según informó el propio Nacional al revelar el parte médico.

¿Qué problema de salud tiene el ‘Chicho’ Aranago?

El futbolista presenta una lesión muscular de isquiotibiales derechos, algo que al parecer se dio en los más recientes entrenamientos del plantel. Todavía no hay un tiempo estimado de recuperación, puesto que le van a realizar exámenes médicos para determinar la gravedad de la molestia.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Once Caldas.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/X81jziko7j — Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 1, 2026

Por ahora queda esperar que Nacional entregue más detalles sobre el estado de salud de Cristian Arango, para saber con mayor exactitud si alcanza o no a estar para el arranque de los cuartos de final. Recordemos que el sorteo de esa fase será este domingo 3 de mayo al cierre de la fecha 19.

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