BTS en México: liberan nuevos boletos para conciertos y revelan fecha de venta

La nueva venta se realizará días antes de los conciertos en CDMX y podría ser la última oportunidad para ver a BTS en vivo

¿Última oportunidad para ver a BTS en México? | Reuters

La expectativa por los conciertos de BTS en México vuelve a crecer tras confirmarse una nueva liberación de boletos para sus presentaciones en la Ciudad de México como parte del ARIRANG WORLD TOUR. La noticia fue anunciada por Ocesa, que detalló que esta venta adicional responde a ajustes en la configuración de producción.

La venta se llevará a cabo este sábado 2 de mayo a través de Ticketmaster, lo que representa una nueva oportunidad para los fans que no lograron conseguir entradas en la primera etapa. La demanda sigue siendo alta, por lo que se espera un proceso de compra con alta participación.

¿Cuándo y a qué hora es la venta de boletos de BTS en México?

La nueva venta iniciará el sábado 2 de mayo en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, la fila virtual abrirá desde las 13:30 horas, por lo que se recomienda ingresar con anticipación para asegurar un mejor lugar en la fila digital.

El acceso será únicamente a través del sitio oficial de Ticketmaster, donde los usuarios deberán contar con sesión iniciada para agilizar el proceso.

¿Cuánto costarán los boletos de BTS en esta nueva venta?

De acuerdo con la información oficial, los precios se mantendrán iguales a los de la venta original. Por ello, se recomienda revisar previamente el mapa de asientos disponible en la plataforma para conocer las zonas y costos.

El límite de compra será de cuatro boletos por persona en cada fecha, una medida habitual para este tipo de eventos.

¿Habrá más boletos después del 2 de mayo?

Existe la posibilidad de que se liberen boletos adicionales el mismo día de los conciertos, debido a ajustes finales de montaje o cuestiones técnicas. No obstante, Ocesa aclaró que esta opción no está garantizada, por lo que la venta del 2 de mayo se perfila como una de las últimas oportunidades para conseguir entradas.

Para aumentar las probabilidades de compra, se recomienda ingresar a la fila virtual al menos 30 minutos antes del inicio de la venta. También es importante tener la cuenta activa y el método de pago previamente registrado.

Además, es clave tener definidas varias opciones de zona, ya que la disponibilidad puede cambiar rápidamente durante el proceso de compra.

Fechas confirmadas de BTS en la Ciudad de México

BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo. Estas fechas forman parte de su gira mundial, que ha generado alta expectativa en cada país que visita.

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